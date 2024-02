Zaciska się pętla wokół byłego trenera Sereny Williams. Nastolatka zdradza szokujące kulisy

Międzynarodowa Agencja Integralności Tenisa (ITIA) zawiesiła Simonę Halep do 2026 roku za przyjęcie niedozwolonego specyfiku roksadustat. W dodatku oskarżono ją też o nieprawidłowości w paszporcie biologicznym. Była liderka światowego rankingu odwołała się od wyroku do Sportowego Sądu Arbitrażowego (TAS) w Lozannie. Niedawno ruszył proces.

Murem za Rumunką od początku stoi znany trener Patrick Mouratoglou. To były wieloletni szkoleniowiec Sereny Williams. Z Simoną Halep pracował od wiosny 2022 roku. "Znam uczciwość Simony i nie mam wątpliwości, że nigdy świadomie nie zażyła żadnej zabronionej substancji. Spędziłem z nią całe dwa dni podczas przesłuchania i NIE MOGĘ uwierzyć, że trybunał podjął taką decyzję na podstawie dowodów i argumentów, które usłyszałem. Proces i umowa ITIA były całkowicie niesprawiedliwe wobec Simony i całkowicie nie do przyjęcia" - stwierdził Francuz w momencie ogłoszenia pozytywnego testu antydopingowego u jej zawodniczki.

Sytuacja Simony Halep negatywnie wpływa także na jego wizerunek, albowiem sugerowano, że rumuńska tenisistka niedozwoloną substancję mogła przyjąć w odżywce otrzymanej od swojego sztabu, a Patrick Mouratoglou prowadzi swoją akademię, w której kształtują się młodzi zawodnicy.

18-letnia Maria Sara Popa w rozmowie z rumuńskim portalem AS.ro zdradziła, że ze względu na minimalną liczbę testów antydopingowych wśród juniorów młode gwiazdy otrzymują różnego rodzaju substancje. Aby mogli je zażywać, dostają odpowiednie zaświadczenie. Młoda rumuńska tenisistka wyznała, że trenowała w Akademii Mouratoglou jako nastolatka i przestraszyła się, gdy poproszono ją o podpisanie umowy w sprawie zażywania substancji. - Pojechałam, gdy miałam 12 lat. Grałam w Akademii Mouratoglou. To prawda, że od najmłodszych lat sportowcom podaje się pewne substancje. U juniorów doping nie jest kontrolowany. Pozwalają ci dorosnąć jeszcze trochę, do 17. roku życia i od tego momentu kontrole zaczynają być intensywniejsze - przyznała młoda tenisistka. - Zawodnicy i rodzice muszą się zgodzić. Dostają formularz i muszą podpisać zgodę na przyjmowanie tej substancji. Kiedy pierwszy raz się przestraszyłam, naprawdę nie wiedziałam, co się dzieje - kontynuowała.

Maria Sara Popa wspomniała także, że są zawodnicy, którzy świadomie przyznają niedozwolone substancje, ale robią to na tyle sprytnie, że zdążą się ich pozbyć z organizmu przed następną kontrolą. - Nie dam sobie uciąć ręki za innych sportowców - zakończyła.