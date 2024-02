Iga Świątek zareagowała na awans do finału turnieju w Dosze. "Żałuję, że nie możemy dziś zagrać"

Iga Świątek stanie przed szansą wygrania turnieju w Dosze trzeci raz z rzędu. Jest pierwszą tenisistką od siedmiu lat, która awansowała do trzech kolejnych finałów jednej imprezy. Ostatnią, która tego dokonała, była Serena Williams. Amerykanka grała o zwycięstwo w Australian Open trzykrotnie w latach 2015-2017.

Świątek zareagowała na awans do finału bez gry

Można żałować, że nie doszło do starcia Igi Świątek z Karoliną Pliskovą. Czeszka bardzo dobrze prezentowała się na kortach w Dosze. Niestety, jej organizm nie wytrzymał przeciążeń, którym była poddana w przeciągu ostatniego półtora tygodnia.

Od 6 lutego Pliskova zagrała aż dziewięć meczów, od 8 lutego grała codziennie. Po wygraniu turnieju w rumuńskiej miejscowości Kluż-Napoka od razu poleciała do Kataru. Udział w dwóch imprezach w ciągu kilku dni, w których grała niemalże do końca, to było dla niej za dużo. Oficjalnym powodem wycofania się Czeszki z turnieju w Dosze był ból w dolnej części pleców.

Decyzja Czeszki została ogłoszona ok. dwie godziny przed meczem ze Świątek, tuż przed pojedynkiem Jeleny Rybakiny z Anastazją Pawluczenkową. Polska tenisistka była gotowa dać dziś show i żałuje, że nie miała okazji zmierzyć się z Pliskovą. Byłoby to ich piąte starcie. Poprzednie cztery mecze wygrała Świątek.

"Cieszę się, że mogę zagrać w kolejnym finale tutaj, w Dosze, ale żałuję, że nie możemy dzisiaj zagrać i zapewnić wam dobrej zabawy. Mam nadzieję, że wkrótce wyzdrowiejesz, Karolina. Gratulacje dla Ciebie i Twojego zespołu za wspaniałe dwa tygodnie" - napisała Iga Świątek na portalu X (dawny Twitter).

Pliskova zareagowała na wpis Polki. Podziękowała jej za ciepłe słowa i życzyła powodzenia w meczu o tytuł. W innym wpisie Czeszka wyznała, że czeka ją rezonans magnetyczny.

Podobna sytuacja z udziałem Pliskovej miała miejsce rok temu w Dubaju. Czeszka także się wycofała, a to poskutkowało awansem Świątek do półfinału. Polka dotarła ostatecznie do finału, ale tam musiałą uznać wyższość innej Czeszki, Barbory Krejcikovej.

W finale w Dosze Iga Świątek zagra z Jeleną Rybakiną. Tenisistki zmierzą się już w sobotę o godzinie 16:00 czasu polskiego.