Iga Świątek w finale turnieju WTA w Dosze! Rywalka nie wyjdzie na kort

Iga Świątek (1. WTA) rywalizuje o trzeci z rzędu triumf w turnieju w Dosze. Po pokonaniu Wiktorii Azarenki (31. WTA) awansowała do półfinału, w którym jej przeciwniczką miała być Karolina Pliskova (59. WTA). Nastąpił nieoczekiwany zwrot.

Iga Świątek w finale w Dosze. Karolina Pliskova nie zagra z powodu kontuzji

Niedawno komunikat w sprawie stanu zdrowia Czeszki wydała WTA. "Karolina Pliskova wycofała się z półfinału w Katarze z powodu kontuzji dolnej części pleców. Iga Świątek walkowerem awansuje do finału i zmierzy się ze zwycięzcą meczu Rybakina kontra Pawluczenkowa" - przekazano.

Nie jest to pierwsza taka sytuacja w przypadku rywalizacji Polki z Pliskovą. W zeszłym roku w Dubaju czeska tenisistka również wycofała się z powodu kontuzji, dzięki czemu 22-latka bez gry awansowała do półfinału.

Iga Świątek o krok od napisania historii w Dosze

Tym razem Świątek dostała się do wielkiego finału i powalczy o to, aby osiągnąć historyczny rezultat. Może zostać pierwszą w historii zawodniczką, która trzy razy z rzędu wygra turniej w Dosze. Do tej pory rok po roku triumfowały tam Anastasija Myskina (2003 i 2004) oraz Azarenka (2012 i 2013) oraz właśnie Polka (2022 i 2023)

Sporo w tej kwestii będzie zależało od tego, z kim przyjdzie Świątek zmierzyć się w finale. Teoretycznie o wiele trudniej będzie jej z Rybakiną (4. WTA), z którą wygrała tylko jeden z czterech meczów w turniejach WTA. Natomiast z Pawluczenkową (32. WTA) grała raz i okazała się od niej lepsza.

Finał turnieju WTA 1000 w Dosze zostanie rozegrany w sobotę 17 lutego. Będzie to drugi mecz na korcie centralnym od godz. 13:30 czasu polskiego.