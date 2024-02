"Chore i haniebne słowa Nadala o Novaku" wywołały gigantyczną burzę

Rafael Nadal już od wielu miesięcy zmaga się z problemami z biodrem. Do gry wrócił na początku 2024 roku, przy okazji ATP w Brisbane, ale przegrał już w trzecim meczu. Jak się później okazało, znów nabawił się urazu, który wyeliminował go z Australian Open i kolejnych turniejów. Wiemy już, że nie wystąpi w zbliżającym się evencie w Dosze. Teraz nieco więcej o przyszłości Hiszpana opowiedział jego wujek, Toni Nadal. Przy okazji wywołał dość sporo kontrowersji. Wspomniał o Novaku Djokoviciu, ale zrobił to w takim kontekście, który nie spodobał się serbskim mediom.

REKLAMA

Zobacz wideo Gwiazdy sportu oszalały za padlem

Wujek Nadala wywołał burzę w Serbii. Media wściekłe

Krewny tenisisty udzielił wywiadu dla kanału "La Sexta", w którym poruszył temat Rafaela. Powiedział, że ma nadzieję, iż 37-latek wystartuje w Rolandzie Garrosie, którego jest rekordzistą - triumfował na francuskich kortach aż 14-krotnie. - Wierzę, że pojedzie tam i zdobędzie kolejne trofeum - podkreślał Toni.

Wujek Nadala zaznaczył, że celem tenisisty na ten rok będzie również medal igrzysk olimpijskich. I to w tym miejscu Toni pokusił się o dość kontrowersyjny żart. Jak przyznał dziennikarzom, wypowiada go tylko w zaciszu domowym. Teraz zdecydował się zrobić to publicznie. Uderzył w największego rywala Nadala, Djokovicia.

- Mam też nadzieję, że w sierpniu Rafa przywiezie krążek z igrzysk olimpijskich. Jestem oczywiście wielkim optymistą w tym temacie. A żeby mu się udało, to życzę sobie i jemu, żeby Djoković doznał kontuzji, podobnie zresztą jak i pięciu czy sześciu innych zawodników. Wtedy Rafa może wygrać - mówił Nadal. Oczywiście po wszystkim podkreślił, że to jedynie żart i nie życzy źle rywalom 22-krotnego triumfatora turniejów wielkoszlemowych.

Mimo to słowa Toniego nie przypadły do gustu zarówno kibicom Djokovicia, jak i serbskim mediom. Oburzenie wyrazili m.in. dziennikarze kurir.rs. "Chore i haniebne słowa Nadala o Novaku. (...) Z pewnością nie należy mówić czegoś takiego, zwłaszcza w wywiadzie, który może dotrzeć do milionów ludzi na całym świecie" - podkreśliła redakcja.

Rafael Nadal ogłosił datę powrotu na kort

Rafael Nadal to jeden z najbardziej utytułowanych tenisistów na świecie. Oprócz 22 tytułów wielkoszlemowym ma również na koncie dwa złote medale IO. Wywalczył je w Pekinie (2008) oraz w Rio de Janeiro (2016). Hiszpan najprawdopodobniej wróci do gry przy okazji turnieju w Indian Wells, a więc na początku marca, co sam zapowiedział kilka dni temu.

- Jestem w 100 proc. pewien, że wystąpię w Indian Wells. To dla mnie wyjątkowy turniej. Nie wiem, czy to będzie ostatni raz, kiedy wezmę udział w tej imprezie, ale istnieją opcje, że tak będzie, więc chciałbym zagrać w Indian Wells - podkreślał w jednym z wywiadów.