WTA Doha 2024. O której gra dzisiaj Iga Świątek? Gdzie oglądać mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Iga Świątek przybyła do Dohy z nadzieją na zmazanie plamy z pierwszego turnieju wielkoszlemowego w tym sezonie, kiedy to odpadła już w III rundzie, ulegając Lindzie Noskovej. I szanse ma na to całkiem spore. Dość pewnie dotarła do półfinału imprezy, pokonując kolejno Soranę Cirsteę i Jekaterinę Aleksandrową. W ćwierćfinale z kolei rozprawiła się z Wiktorią Azarenką, czym "pomściła" Magdalenę Fręch - to właśni Białorusinka wyeliminowała Polkę już w I rundzie katarskiego turnieju.

WTA Doha 2024. O której gra dzisiaj Iga Świątek? Polka powalczy o finał z Karoliną Pliskovą

Świątek nie straciła jeszcze ani seta w tegorocznej edycji imprezy. Teraz przed nią kolejne, spore wyzwanie. W walce o finał zmierzy się z Karoliną Pliskovą, która w czwartkowy wieczór po niezwykle emocjonującym pojedynku pokonała 7:6(5), 7:6(5) Naomi Osakę.

Mimo wszystko faworytką starcia będzie nasza zawodniczka. Świadczy o tym nie tylko pozycja w rankingu WTA - Świątek jest liderką, z kolei Czeszka zajmuje 59. miejsce - ale i bilans bezpośrednich starć. Jak dotąd obie panie rywalizowały trzykrotnie i za każdym razem to Polka była górą.

Nie należy jednak lekceważyć Pliskovej. Notuje ona znakomitą serię aż dziewięciu meczów wygranych z rzędu. Serię rozpoczęła już w Rumunii, gdzie triumfowała, w finale pokonując Anę Bogdan. Tyle tylko, że i Polka znajduje się w dobrej formie, a szczególnie w Katarze, gdzie wygrała dwie poprzednie edycje turnieju. W tym roku celuje w hat-trick i ma na to spore szanse.

Mecz półfinałowy pomiędzy Świątek a Pliskovą odbędzie się już w piątek 16 lutego. Będzie to trzecie spotkanie na korcie centralnym, na którym rywalizacja rozpocznie się o godzinie 13:00 czasu polskiego. W związku z tym Polka wyjdzie na plac gry nie wcześniej niż o godzinie 16:00. Transmisję z tego meczu przeprowadzi Canal + Sport. Zapraszamy też do śledzenia relacji na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.