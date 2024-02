Wstrząsające sceny z krwawym Federerem. Iga Świątek wplątana w aferę

Do zdarzenia doszło w Zurychu, gdzie aktywiści usiedli za maszynami do szycia, a na głowach mieli papierowe maski z podobizną Rogera Federera. Co więcej, protestujący wymazani byli czerwoną farbą, która jednoznacznie symbolizowała krew.

Dlaczego doszło do tej akcji? Szwajcarska grupa aktywistów Campax wystosowała petycję przeciwko marce odzieży sportowej - On - której współwłaścicielem jest Federer, żądając godziwego wynagrodzenia dla pracowników w Wietnamie. Szwajcarski mistrz posiada trzy procent udziałów w firmie, która w 2021 r. wyceniana była na 238 mln funtów.

Aktywiści zażądali nie tylko podwyżek dla azjatyckich pracowników, ale też przejrzystości w łańcuchu produkcyjnym firmy. Według medialnych doniesień firma, której współwłaścicielem jest Federer, na stronie internetowej sprzedaje buty za 470 euro, kiedy koszt ich produkcji wynosi zaledwie 22 euro.

W ramach protestu szwajcarscy aktywiści nagrali wideo, na którym widać imitację azjatyckiego pracownika w masce Federera. "Fałszywy Roger doświadcza czerwonego cudu: symbolu marnych zarobków, jakie On płaci pracownikom w Wietnamie" - brzmiał napis pod materiałem.

Co zrobi Iga Świątek?

Na reakcję firmy nie trzeba było długo czekać. "W 2023 r. główni wietnamscy dostawcy On płacili swoim pracownikom znacznie więcej niż ustawowa płaca minimalna" - przeczytaliśmy w oświadczeniu wystosowanym przez firmę.

I dalej: "Temat wynagrodzeń jest dla nas ważny, ponieważ płace mają istotny wpływ zarówno na jakość życia pracowników, jak i rozwój biznesowy firmy. Dlatego jest on regularnie badany i przeglądany. Rutynowo monitorujemy naszych dostawców poprzez niezależne audyty zewnętrzne, dyskusje i wewnętrzne przeglądy, aby upewnić się, że spełniają nasze wymagania".

Głosu w sprawie nie zabrała na razie Iga Świątek. Polka jest ambasadorką firmy On od marca zeszłego roku. Liderka światowego rankingu była pierwszą tenisistką, która podpisała umowę z firmą i gra w jej ubraniach.