Alarm dla Igi Świątek. Co za niezłomność jej rywalki. "Jeszcze żyję"

Wygrywając w czwartek z Naomi Osaką 7:6, 7:6 Karolina Pliskova przedłużyła swoją aktualną serię zwycięstw do dziewięciu spotkań. Kilka dni temu w rumuńskim Cluj-Napoca okazała się najlepsza. To turniej niższej rangi WTA 250. Czeszka podtrzymuje formę w katarskiej Dosze, gdzie jest już w półfinale. W meczu o finał imprezy WTA 1000 zmierzy się z Igą Świątek.

Iga Świątek faworytką półfinału

Polka będzie wyraźną faworytką. Wygrała dotychczas wszystkie trzy mecze z Czeszką, w tym ich pamiętny pierwszy pojedynek. W 2021 w finale w Rzymie Świątek rozbiła Pliskovą 6:0, 6:0. Wtedy jeszcze nie znajdowała się na tak wysokim poziomie jak dziś i tamten wynik traktowano w kategoriach sporej niespodzianki. Może nie samo zwycięstwo, ale jego rozmiar.

Po trzech latach przewaga Świątek nad Pliskovą wydaje się być jeszcze większa. Polka to liderka rankingu, mistrzyni czterech tytułów wielkoszlemowych, w Dosze wygrała dwie ostatnie edycje turnieju, łącznie z tegoroczną imprezą ma na koncie już 12 zwycięstw z rzędu odniesionych na katarskich kortach.

W piątek po drugiej stronie siatki stanie naprzeciw Igi Świątek tenisistka, która wydaje się mieć najlepsze lata za sobą. Dziś Karolina Pliskova jest 59. na świecie. Wracała po kłopotach zdrowotnych, wspominała o problemach z motywacją. Siedem lat temu była numerem jeden, ale od tego czasu kobiecy tenis bardzo zmienił się, a Czeszka nie jest już tak skuteczna jak kiedyś.

Niezwykła determinacja Karoliny Pliskovej

Mimo to Iga Świątek musi w piątkowym półfinale bardzo uważać na Karolinę Pliskovą. Dlaczego? Nie chodzi tylko o ostatnią serię zwycięstw Czeszki, ale przede wszystkim o okoliczności, w jakich wygrywała.

Pliskova w niedzielę rozgrywała finał w Rumuni, by kolejnego dnia mierzyć się już w pierwszej rundzie w Katarze. - Lot z Rumuni przed Stambuł trwał dziewięć godzin. W ostatniej chwili Karolina wskoczyła do samolotu, gdyby finał trwał dłużej, nie miałaby jak polecieć na Bliski Wchód. W Dosze dotarła do hotelu o ósmej rano, poszła spać na cztery godziny, wyszła na rozgrzewkę, a potem już zaczęła spotkanie pierwszej rundy - opowiadał jej mąż na portalu X/Twitter.

Karolina Pliskova jest dziś zbyt nisko w rankingu WTA, by mogła liczyć na rozstawienie w tak wielkiej imprezie, jak rangi WTA 1000 jak w Dosze. Katarscy organizatorzy nie przyznawali także żadnej zawodniczce przywileju tzw. performance bye, zgodnie z którym tenisistki, którym poszło najlepiej w ostatnim tygodniu, w innym turnieju w następnej imprezie mogą zaczynać od drugiej rundy.

Pliskova nadal pozostaje w drabince w Dosze, powalczy o finał, ale jest pod tym względem wyjątkiem. Trzy półfinalistki rozgrywanego w poprzednim tygodniu turnieju WTA 500 w Abu Zabi pożegnały się z zawodami w Katarze już w pierwszej rundzie: Ludmiła Samsonowa, Beatriz Haddad-Maia i Daria Kasatkina. A przecież ich zmęczenie i tak musiało być mniejsze niż Czeszki, skoro przenosiły się z oddalonego jedynie o 600 km miasta w Emiratach Arabskich. „Jedynie" z punktu widzenia Pliskovej, która miała do pokonania z Cluj-Napoca 4 tys. km.

Mąż bał się o jej zdrowie

Czeska tenisistka po wygranej w pierwszym meczu w Dosze napisała na Instagramie: "Jeszcze żyję". Dodała to tego emotikonę śmiechu. To trochę śmiech przez łzy, bo fizycznie może być wykończona, co jest oczywiście okolicznością korzystną dla Igi Świątek. Z drugiej strony, patrząc na ostatnie występy, nie można odmówić najbliższej rywalce Polki gigantycznej determinacji.

Mąż Pliskovej, dziennikarz sportowy Michał Hrdlicka, przyznał, że odradzał jej lot do Kataru po wygranej w Rumunii. Bał się o zdrowie żony, która wróciła do gry po kontuzjach, jest już po 30. i musi inaczej rozkładać siły. Pliskova nie posłuchała go, zdecydowała się wykorzystać lepszą formę i w nagrodę może pierwszy raz od trzech lat awansować do meczu decydującego o tytule w imprezie WTA 1000.

Większe szanse ma na to Iga Świątek, ale po wydarzeniach ostatnich dni pewne jest, że Karoliny Pliskovej nie można skreślać. - Czuję, że z każdym meczem gram coraz lepiej. Cieszę się z obecnej serii, tym bardziej że uzyskanej w takich warunkach - mówiła Czeszka po triumfie nad Naomi Osaką. Japonka drugi raz w tym roku przegrała z Pliskovą - wcześniej w styczniu w Brisbane.

Półfinał Doha 2024 Karolina Pliskova - Iga Świątek od około godziny 17-18 czasu polskiego. Transmisja w Canal+ Sport, relacja w Sport.pl