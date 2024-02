Tegoroczny okres wiosenno-letni zanosi się na bardzo wymagający dla czołowych tenisistów na świecie. Intensywny czas gry na kortach ziemnych tradycyjnie zostanie zwieńczony drugim turniejem wielkoszlemowym w tym sezonie. Roland Garros zaplanowano na przełom maja i czerwca. Pierwsze dwa tygodnie lipca to Wimbledon. Zwykle po nim następuje okres większego rozluźnienia, ale nie w tym roku.

Zawodnicy z trawy ponownie wrócą na ceglaną mączkę. Konkretnie do Paryża na rywalizację w igrzyskach olimpijskich. Tenisiści o medale powalczą w terminie 27 lipca - 4 sierpnia na kortach Rolanda Garrosa - tych samych, na których miesiąc wcześniej - jednakże najbardziej prestiżowej imprezie czterolecia nie będzie mogła wziąć udział tak liczna grupa zawodników, albowiem przepisy uprawniające do gry są mocno restrykcyjne.

Spory problem z kwalifikacją mogą mieć tenisistki i tenisiści wracający do gry po wielomiesięcznej przerwie, którzy muszą na nowo odbudowywać swój ranking. Do takiego grona należy Naomi Osaka, która aktualnie jest 747. rakietą świata. Ponadto, aby reprezentować swój kraj na Igrzyskach Olimpijskich, należy w ostatnich dwunastu miesiącach choć raz wystąpić w zawodach drużynowych. - Muszę zagrać w Billie Jean King Cup, a poza tym zająć wyższe miejsce w rankingu niż 70. czy 60. na świecie, więc mam nadzieję, że uda mi się osiągnąć te dwa cele i pojechać do Paryża - przyznała czterokrotna mistrzyni wielkoszlemowa podczas ostatniej konferencji prasowej w Dosze. Zawodnicy nieobecni przez dłuższy czas oraz triumfatorzy Wielkiego Szlema będą mogli liczyć na łagodniejsze traktowanie, lecz to wciąż kwestia bardzo "płynna", która zostanie rozwiązania bliżej turnieju.

26-letnia Japonka ma na swoim koncie jeden występ w Igrzyskach Olimpijskich. W 2021 roku w Tokio reprezentantka gospodarzy dotarła do trzeciej rundy, choć była rozstawiona z numerem drugim. Przegrała wówczas 1:6, 4:6 z Marketą Vondrousovą. Czeszka została później srebrną medalistką.