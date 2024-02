Iga Świątek wciąż nie ma sobie równych w Dosze, gdzie zdobywała tytuły w 2022 i 2023 roku. Polka w tegorocznej edycji turnieju pokonała już Soranę Cirsteą (22. WTA) i Jekaterinę Aleksandrową (19. WTA), tracąc raptem siedem gemów. Raptem cztery urwała jej w ćwierćfinale Wiktoria Azarenka (31. WTA) - wszystkie w pierwszym secie.

Termin kolejnego meczu Igi Świątek. To już półfinał

"Błędy Białorusinki stawały się coraz częstsze, a ona sama wydawała się zniechęcona tempem gry proponowanym przez konkurentkę, otrzymała nawet ostrzeżenie za zbyt długie przeciąganie meczu. (...) Przewaga Polki była przytłaczająca. Azarenka nie trafiała zbyt wielu piłek, a Iga grała bez ryzyka i bez błędów" - tak to spotkanie podsumowały białoruskie media.

Kolejne spotkanie Igi Świątek już w piątek, a jej rywalką będzie Karolina Pliskova (59. WTA). Ponownie będzie to starcie byłej liderki światowego rankingu z aktualną. Rywalizacja o finał turnieju WTA 1000 w Dosze z udziałem polskiej tenisistki odbędzie się jako trzecia na korcie centralnym od godz. 13:00.

Najpierw pojawią się na nim deblistki, następnie pierwsze półfinalistki singla - Elena Rybakina oraz Anastazja Pawliuczenkowa, a na deser katarska publiczność będzie mogła cieszyć się z występu Igi Świątek. Realny i najbardziej prawdopodobny czas wyjścia Polki na kort to około godz. 17:00.

Rywalką 22-latki będzie Karolina Pliskova, która notuje niesamowitą passę dziewięciu wygranych meczów z rzędu. Jest to wyczyn imponujący zwłaszcza z tego powodu, że zanotowała go w kilku ostatnich dniach, grając na dwóch kontynentach. Do Kataru przyleciała prosto z Rumunii, spieszając się na pojedynek pierwszej rundy. Czeszka w ćwierćfinale pokonała 7:6(5), 7:6(5) Naomi Osakę.