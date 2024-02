Świątek poznała rywalkę w półfinale. Dziewięć wygranych meczów z rzędu

31-letnia Czeska tenisistka podczas rywalizacji w stolicy Kataru zachwyca tenisowy świat, albowiem do Dohy przyleciała w ostatniej chwili. W minionym tygodniu do samego końca rywalizowała w turnieju Transylvania Open, kończąc czteroletnią posuchę bez tytułu rangi WTA Tour. W Dosze dzień po dniu pokonywała Annę Kalińską (40. WTA), Anastazję Potapową (34. WTA) oraz Lindę Noskovą (28. WTA) - w dodatku wszystkie w trzech setach.

Zdecydowanie bardziej wypoczęta do tego spotkania podchodziła Naomi Osaka, albowiem w trzeciej rundzie dostała walkowera od Łesi Curenko (37. WTA). Bezpośrednio do ćwierćfinału dostała się bez gry, ale wcześniej pokonała Carolinę Garcię (21. WTA) 7:5, 6:4 oraz Petrę Martić (67. WTA) 6:3, 7:6(9).

Iga Świątek poznała rywalkę w półfinale turnieju WTA 1000 w Dosze

Wydawało się, że intensywność ostatnich dziewięciu dni odbije się w końcu na dyspozycji Karoliny Pliskovej, albowiem została przełamana na start rywalizacji, ale Japonka nie zdołała potwierdzić swojej przewagi. Dalsza część rywalizacji stała głównie pod znakiem serwisu. Obie zawodniczki ten element mają wypracowany do perfekcji i korzystały ze swoich warunków fizycznych. Jedyne dwa break pointy w drodze do tie-breaka musiała bronić czterokrotna mistrzyni wielkoszlemowa. W dodatkowej rozgrywce to Osaka początkowo była skuteczniejsza. Wyszła na prowadzenie 5:3, ale siła uderzeniowa Pliskovej z końcowej linii okazała się w pewnym momencie zbyt duża. Czeszka odwróciła wynik na 8:6. Należy podkreślić, że obie zawodniczki, mimo swojego ofensywnego usposobienia, utrzymywały dodatni stosunek winnerów do niewymuszonych błędów.

Na początku drugiej partii można było przeżywać deja vu, albowiem znów najpierw przełamała Osaka, ale szybko doszło do wyrównania. Następnie ponownie doszło do rywalizacji gem za gem z pewnym utrzymywaniem serwisu. Nawet gdy pojawiały się potencjalne problemy - np. stan 15:30 - to wyciągany był argument pierwszego podania. Zwłaszcza w przypadku Pliskovej.

Przy wyniku 5:4 31-letnia Czeszka stanęła przed pierwszą szansą na zamknięcie meczu, ale wówczas to jej rywalka zaimponowała konsekwencją bekhendu. Dwa uderzenie w narożnik kortu sprawiły, że uciekła spod topora. Chwilę później sama zapracowała na dwa break pointy, ale skuteczność serwisu Pliskovej była naprawdę imponująca. W momencie szans na przełamanie returny nawet nie wróciły na drugą stronę.

Ciężar został przerzucony na barki Osaki, która tej presji nie znosiła zbyt dobrze. Popełniła podwójny błąd serwisowy, ale zdołała obronić dwie kolejne piłki meczowe i doprowadzić do tie-breaka. 26-letnia Japonka rozpoczęła go fatalnie, tracąc dwa swoje podania - w tym kolejny podwójny błąd - ale piłka przetoczona po taśmie, która dała jej pierwszy punkt, podtrzymała ją przy życiu do tego stopnia, że za chwilę był już remis 3:3. Jednak wyśmienity bekhend po linii dał Pliskovej kluczowego minibreaka, który w końcu pozwolił jej wygrać całe spotkanie. Dopiero za czwartą piłką meczową. W czwartek zmierzy się z Igą Świątek o finał turnieju WTA 1000 w Dosze.