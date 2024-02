Oszałamiająca przemiana Świątek. Sztuczna inteligencja się nie pomyliła. "Podziwiamy"

Jest 4:4 - serwuje Wiktoria Azarenka, a Iga Świątek returnuje tak, że Białorusince piłka spada pod nogi z prędkością komety. Była numer jeden intuicyjnie odbiera, ale odbita przez nią piłka leci lobem, a obecna numer jeden światowego tenisa już jest w drodze do siatki. I nagle przy tej siatce Iga uderza znad głowy nieczysto, totalnie źle, obok bocznej linii. Jak ona mogła się tak pomylić? I co będzie dalej? - takie pytania wtedy sobie stawialiśmy.

Jest 4:0 w drugim secie - serwuje Azarenka. Nie ma nic do powiedzenia. Od początku tej partii miota wściekłe słowa do swojego boksu, do siebie samej, do rakiety, którą co i rusz rzuca, do piłek, do których permanentnie nie zdąża, do całego świata. Przegrywa w tym gemie już 0:40, a Iga kończy go skrótem. Dropszotów Świątek niemal nie gra, wyrzekła się ich na wniosek trenera Tomasza Wiktorowskiego - kiedyś je grywała, teraz nie, bo szkoleniowiec przekonał ją, że lepiej będzie robiła, stawiając na te rozwiązania, które są dla niej bardziej naturalne. Ale teraz Iga ma taki luz, że zagrać może wszystko, więc gra. Więc bawi się tenisem. A my patrzymy i podziwiamy. I znowu się dziwimy, że tak szybko można aż tak się poprawić. Bo Iga Świątek pokonała Wiktorię Azarenkę 6:4, 6:0 w ćwierćfinale turnieju rangi WTA 1000 w Dosze po meczu, w którym najpierw mocno się męczyła, ale przeszła metamorfozę.

Iga najpierw zaserwowała nam danie ciężkostrawne, ale później dała nam ucztę!

W pierwszym secie najlepsza tenisistka świata wyglądała, jakby miała za dużo energii i jakby nie była w stanie się zatrzymać. Aż prosiło się odrobinę zwolnić w niektórych akcjach, odjąć troszkę siły w niektórych wymianach, nie próbować wszystkiego aż tak szybko kończyć, nie próbować aż tak dominować. Iga przez pół meczu nie potrafiła odnaleźć swojego rytmu, swojego tenisa. W pierwszej partii popełniła aż 19 niewymuszonych błędów przy tylko ośmiu uderzeniach kończących. Ale wygrała go, w decydującym momencie - przy stanie 4:4 - siłą woli przełamała Azarenkę. Wygrała tego gema, którego zaczęła od nieudanego siatkarskiego gwoździa (wbicie piłki w parkiet tuż za siatką) i w trakcie którego rzuciła soczystym przekleństwem, tym najbardziej polskim, gdy zmarnowała pierwszego breakpointa.

Po tym gemie Igę puściło. My wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że teraz po daniu ciężkostrawnym zaserwuje nam ucztę. Jeszcze z niepokojem patrzyliśmy, jak między setami czyści nos - rok temu w Dosze mocno się przeziębiła i to się później za nią jakiś czas ciągnęło: na pewno szczególny niepokój czuli ci, którzy to pamiętają. Ale w Idze już był tylko spokój.

Pierwszego seta Iga wygrała na punkty zaledwie 28:25. Drugiego już aż 24:8. Po 19 niewymuszonych błędach w pierwszej partii w drugiej miała już zaledwie cztery (a winnerów dziewięć po ośmiu z pierwszego seta).

Po byłej numer 1 Iga Świątek zagra z następną byłą numer 1

Azarenka to wciąż bardzo dobra tenisistka. W tym roku do starcia z Igą wygrała 11 z 13 meczów (Iga 9 z 10). Ale nie pomyliła się sztuczna inteligencja, gdy szacowała, że Białorusinka ma tylko 16 proc. szans na pokonanie Polki. Nowa numer jeden jest dla numer jeden z 2012 i 2013 roku nieosiągalna, kiedy gra swój tenis. W pierwszym secie Iga absolutnie go nie grała (jeszcze raz: 8 winnerów i 19 niewymuszonych błędów to były statystyki naprawdę mizerne), a w drugim już jak najbardziej (miała w nim bilans winnerów do błędów 9:4)!

Świątek wygrała turniej w Dosze rok i dwa lata temu. W sumie rozegrała tam właśnie 13. mecz i wygrała 12. To jest cenne zwycięstwo - Azarenka jest dziś niby "dopiero" 31. w światowym rankingu, ale ona też bardzo lubi ten katarski turniej, też wygrała go dwa razy, a w sumie z 26 meczów tam rozegranych wygrała 22. Zwycięstwo nad kimś takim, w taki sposób, bo takim podniesieniu poziomu swojej gry to dla Świątek świetna sprawa przed kolejnym wyzwaniem. Tym będzie piątkowy półfinał z Naomi Osaką albo z Karoliną Pliskovą, a zatem na pewno z kolejną byłą numer jeden rankingu WTA. Mecz około godziny 17 czasu polskiego, relacja na żywo na Sport.pl