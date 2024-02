Wielkie poruszenie po meczu Igi Świątek. "Baterie się skończyły"

Wiktoria Azarenka (31. WTA) postawiła początkowo trudne warunki Idze Świątek (1. WTA) w ćwierćfinale turnieju WTA 1000 w Dosze. Spotkanie było wyrównane do stanu 4:3 dla białoruskiej tenisistki. Wtedy Świątek weszła na mistrzowski poziom, wygrała dziewięć gemów z rzędu i wygrała cały mecz 6:4, 6:0 i awansowała do półfinału zmagań w stolicy Kataru. "Iga Świątek po raz kolejny potwierdza, że w Katarze czuje się doskonale" - pisał w relacji pomeczowej Filip Modrzejewski ze Sport.pl, nawiązując do dwóch ostatnich triumfów Polki w tym turnieju w 2022 i 2023 roku.

Iga Świątek komplementowana przez ekspertów. "Nokaut"

Na grę i wygraną Igi Świątek zareagowali także eksperci i dziennikarze w mediach społecznościowych. "Zapanowanie nad kryzysową sytuacją w pierwszym secie i nokaut w drugim - tak wyglądał mecz Igi Świątek z Wiktorią Azarenką" - ocenił Szymon Przybysz.

"Kluczowy moment meczu. Serwisem obroniła się Iga Świątek przed przełamaniem i od tego stanu wygrała DZIEWIĘĆ gemów z rzędu" - napisał Dawid Żbiki. Komentator Eurosportu wskazał na moment 30-40 przy stanie 3:4 z perspektywy Świątek. Dodał także dwie statystyki - "11 zwycięstw z rzędu w Dosze, 21 setów z rzędu wygranych w Dosze".

"Z wyjątkiem połowy pierwszego seta Iga była dla Białorusinki nieuchwytna. Cieszą niezłe statystyki serwisowe i ten dropszot z końcówki meczu. Miód" - stwierdził za to Maciej Trąbski z "Przeglądu Sportowego". "Poszła na wymianę ciosów Wika, ale od stanu 3:4 to już był koncert, nokaut, demolka w wykonaniu Igi. Można sobie wybrać określenie" - wtórował Rafał Smoliński.

"Jeszcze raz się potwierdziło, że na takim korcie nie sztuką jest dotrzymać Idze Światek kroku w jednym secie. Trzeba wytrzymać co najmniej dwa, a przy takiej intensywności dyktowanej przez Igę potrzeba na to mnóstwo energii. Wice baterie się skończyły. Brawo" - zaznaczył Michał Chojecki.

W półfinale turnieju w Dosze Iga Świątek zagra z lepszą z pary Naomi Osaka (747. WTA) - Karolina Pliskova (59. WTA).