Kapitalne wieści dla Igi Świątek. Tak wygląda ranking WTA po meczu

Iga Świątek po kapitalnym meczu pokonała 6:4, 6:0 Wiktorię Azarenkę i awansowała do półfinału turnieju WTA 1000 na kortach w Dosze. Dzięki temu Polka zdobyła również punkty do rankingu WTA Live, gdzie ma naprawdę komfortową sytuację. Spośród jej najgroźniejszych rywalek tylko jedna nadal gra w Katarze i może się do niej zbliżyć. Tak prezentuje się ranking WTA Live po ostatnim spotkaniu Igi Świątek.

