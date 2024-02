Oto co zrobił Hurkacz po zakończeniu meczu. Puściły emocje [WIDEO]

Hubert Hurkacz (8. ATP) w meczu z Tallonem Griekspoorem (29. ATP) miał ogromną szansę na awans na siódme miejsce w światowym rankingu. Wystarczyło "tylko" wygrać z holenderskim tenisistą w meczu drugiej rundy turnieju ATP 500 w Rotterdamie. Po trzysetowym boju z trzema tie-breakami Hurkacz przegrał 7:6(7-5), 6:7(5-7), 6-7(4-7).

Hubert Hurkacz przegrał w kolejnym tie-breaku i nie wytrzymał na koniec meczu

W tym spotkaniu wyszła jedna z największych bolączek Huberta Hurkacza, czyli nie najlepszy return, co poskutkowało małą liczbą szans na przełamanie rywala. Pierwszy set? Dwa niewykorzystane break pointy przy stanie 6:5. W drugim żadnej okazji na przełamanie i przegrana w tie-breaku. W trzeciej partii za to jeden break point i to wykorzystany, żeby powrócić do wyniku 3:3 po tym, jak sam wcześniej przegrał gema przy własnym serwisie.

W decydującym tie-breaku w trzecim secie Hurkacz przegrał jeden punkt przy własnym serwisie, nie zaliczył minibreaka przy podaniu rywala i w ostateczności przegrał mecz. Nic więc dziwnego, że po ostatnim punkcie zareagował w taki sposób, że cisnął z irytacji rakietą o kort.

Od początku sezonu (licząc United Cup) Hubert Hurkacz rozegrał 47 setów, z których 14 zakończyło się tie-breakiem. Siedem z tych setów polski tenisista wygrał, a siedem przegrał.

W ćwierćfinale Griekspoor zmierzy albo z Niemcem Janem-Lennardem Struffem (ATP 25), albo z Finem Emilem Ruusovuorim (ATP 55), a Hurkacz do gry wróci w okolicach 26 lutego, gdy rozpocznie się turniej ATP 500 w Dubaju.