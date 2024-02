"Betonowa księżniczka zniknęła". Świątek powtórzyła wyczyn Sereny Williams

Z jednej strony może się wydawać, że Wiktoria Azarenka najlepsze lata w karierze ma już za sobą, ale na kortach twardych nigdy nie można jej lekceważyć. Bo radzi sobie na nich świetnie, czego próbkę dała w pierwszym secie ćwierćfinału z Igą Świątek w Dosze. Ale w kluczowym momencie po stronie Polki pozostały spokój i cierpliwość, za co dostała nagrodę w postaci wygranej 6:4, 6:0. O ile pierwsza partia potwierdziła, że grały ze sobą dwie dwukrotne triumfatorki tej imprezy, to druga przypomniała, że jedna z nich świętowała te sukcesy ostatnio, a druga ponad dekadę temu. Na razie Świątek jest jedną z pięciu księżniczek Kataru, a od zostania królową dzielą ją dwa mecze.

REKLAMA

Zobacz wideo Gwiazdy sportu oszalały na punkcie padla

Spokój Świątek na wagę złota. Betonowa księżniczka zniknęła pod koniec pierwszego seta

Gdy przy stanie 3:3 w pierwszym secie Świątek ubrała bluzę, to nie dlatego, że starsza o 12 lat Azarenka nie zmuszała jej wówczas do wysiłku. To Polka jest obecną liderką rankingu WTA, a Białorusinka byłą i to Polka w ostatnich latach wygrywa imprezy wielkoszlemowe, a Białorusinka ostatnio dokonała tego 11 lat temu. Ale pochodząca z Mińska tenisistka na betonie wciąż radzi sobie świetnie i przekonało się o tym wiele czołowych zawodniczek.

34-letnia mama małego Leo słynie z tego, że jest bardzo stanowcza w dyskusjach z sędziami podczas meczów i podczas spotkań Rady Zawodniczek WTA. Na korcie również jest bardzo ofensywna, co przynosi jej duże korzyści na kortach twardych. Nie przez przypadek aż 20 z 21 tytułów, które ma na koncie, wywalczyła na tej nawierzchni. Azarenka maksymalnie stara się skracać rywalkom czas na reakcję, do razu atakuje ich podanie i stara się przejmować inicjatywę. W czwartek bardzo dobrze jej to wychodziło do stanu 4:4 w secie otwarcia.

Świątek dobrze reagowała wtedy na dobrą passę przeciwniczki. Raz na jej twarzy widać było lekki grymas zniechęcenia, pojawił się też w pewnym momencie znaczący uśmiech posłany członkom sztabu. Jakby chciała ich spytać "Ile ona jeszcze tak dobrze będzie grała?". Ale zamiast zacząć się denerwować lub oddać rywalce inicjatywę, co zdarzało się jej nieraz w pojedynkach z tak grającymi tenisistkami, czekała. A nagroda przyszła.

Przy stanie 3:4 obroniła się przed stratą podania i poszła za ciosem, wygrywając dziewięć kolejnych gemów. Sfrustrowana Azarenka zaczęła się szybko denerwować, krzyczeć i robić proste, niepotrzebne błędy. Chciała kombinować i zdecydowała się nawet na początku drugiej partii na nietypowy dla siebie skrót - zatrzymał się po jej stronie kortu. W drugim secie była tylko tłem dla faworytki, której nie potrafiła już w żaden sposób zagrozić. Wszystkie jej atuty zniknęły. W poprzedniej rundzie nastraszyła, tracąc w meczu z Jeleną Ostapenko (będącą jedną z najbardziej niewygodnych rywalek dla Świątek) zaledwie trzy gemy. W czwartek niemal sama powtórzyła los Łotyszki.

Świątek powtórzyła jeden wyczyn Sereny Williams i jest o dwa kroki od kolejnego

Turniej w Dosze jest dla Polki ważny z kilku względów. To od niego dwa lata temu zaczęła się jej imponująca seria 37 wygranych meczów. W poprzednim sezonie potwierdziła, że tamtejszy kort bardzo jej odpowiada. W czwartek odniosła 11. z rzędu zwycięstwo w tej imprezie (nie wlicza się tu walkoweru Belindy Bencic w ubiegłorocznym ćwierćfinale). Azarenka jest pod tym względem lepsza - w latach 2012-14 zanotowała tam serię 14 wygranych spotkań. I choć Świątek nie ma możliwości, by w tym sezonie wyrównać choćby ten wyczyn, to ma wciąż szansę na coś znacznie cenniejszego.

Było jasne, że po czwartkowym pojedynku tych tenisistek tylko jedna z nich zachowa szansę na historyczny triumf w Katarze. Imprezę, która jest rówieśniczką Świątek (pierwsza edycja odbyła się w 2001 roku), dotychczas dwukrotnie wygrało w singlu pięć zawodniczek. Rosjanki Anastazja Myskina i Maria Szarapowa zakończyły już kariery, a Petra Kvitova jest obecnie w ciąży i trudno powiedzieć, czy wróci jeszcze do gry po przerwie macierzyńskiej i czy będzie w stanie wygrać tak duży i mocno obsadzony turniej.

Dwukrotne zwyciężczynie turnieju WTA w Dosze:

Anastazja Myskina 2003 i 2004

Maria Szarapowa 2005 i 2008

Wiktoria Azarenka 2012 i 2013

Petra Kvitova 2018 i 2021

Iga Świątek 2022 i 2023

Azarenka zaliczyła właśnie 36. występ w ćwierćfinale turnieju WTA rangi 1000, zrównując się na trzecim miejscu w klasyfikacji wszech czasów z Kvitovą i Caroline Wozniacki. Świątek z kolei zanotowała 22. wygrany mecz w imprezie w Dosze, zrównując się z prowadzącą Kvitovą. Z Wozniacki tenisistka Tomasza Wiktorowskiego zrównała się zaś pod innym względem - tak jak Dunka polskiego pochodzenia przed ukończeniem 23. roku życia po raz 12. dotarła do półfinału "tysięcznika". Tu przewodzi Azarenka, która dokonała tego 13-krotnie.

Świątek powtórzyła też teraz osiągnięcie jednej z największych legend kobiecego tenisa. Poprzednią zawodniczką, która trzy razy z rzędu dotarła do półfinału tego samego turnieju WTA, była bowiem Serena Williams (w US Open w latach 2018-20). Jeszcze dwa mecze dzielą zaś 22-letnią Polkę od tego, by skopiować wyczyn słynnej Amerykanki z Miami. Williams, która triumfowała na Florydzie w latach 2013-15, jest ostatnią zwyciężczynią trzech kolejnych edycji jednej imprezy w kobiecym tourze. O zrobienie kolejnego kroku w tym kierunku Świątek zagra w piątek z Czeszką Karoliną Pliskovą.