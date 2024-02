Sceny w meczu Hurkacza. Rzucał rakietą. Dwie i pół godziny walki

Po niezwykle emocjonującym i wygranym meczu z Czechem Jirim Lehecką (ATP 32) w pierwszej rundzie, w swoim kolejnym meczu turnieju ATP 500 w Rotterdamie Huberta Hurkacza (ATP 8) co najmniej równie trudne zadanie. Polski tenisista mierzył się bowiem z największą nadzieją gospodarzy - Holendrem Tallonem Griekspoorem (ATP 19).

Trzy sety, trzy tie-breaki. Hubert Hurkacz odpadł w II rundzie w Rotterdamie

Pierwszy set tego meczu przez długi czas był mało ciekawy. Polak i Holender błyskawicznie, aż do stanu 6:5, wygrywali swoje podanie, nie dając w tych gemach swojemu rywalowi szansy nawet na równowagę. Dopiero, gdy Hurkacz miał wspomniane prowadzenie tuż przed tie-breakiem, po kilku prostych błędach rywala, otrzymał dwie piłki setowe i zarazem dwa pierwsze break pointy przy wyniku 15:40. Griekspoor wybronił się jednak w wielkim stylu, grając niektóre piłki na pełnym ryzyku, i doprowadził do tie-breaka.

Dwunasty gem pierwszego gema był zapowiedzią tego, że Tallon Griekspoor, po bezbłędnej w wykonaniu obu zawodników większości pierwszej partii, zaczął popełniać więcej błędów. Niemniej jednak, po dwóch szybkich pomyłkach forhendowych Hurkacza, to Holender objął szybkie prowadzenie w tie-breaku 3:0. Jednak tuz po zmianie stron, na którą Griekspoor schodził z prowadzeniem 4:2, reprezentant gospodarzy sam pomylił się z forhendu i przewaga mini breaka została odrobiona.

Hurkacz od tego momentu grał bezbłędnie. Zdobywał asa za asem przy własnym serwisie, a Griekspoor w kluczowym momencie uderzył z bekhendu w siatkę, czym dał Polakowi piłkę setową. Hubert Hurkacz zakończył to asem serwisowym, wygrał tie-breaka 7:5, a pierwszą partię 7:6.

Drugi set rozpoczął się od gema serwisowego Griekspoora, przy którym Hurkacz był w stanie zmusić rywala do równowagi. Holender obronił się jednak serwisem i seria gemów bez przełamań trwała dalej. W grze Griekspoora było jednak więcej błędów niż w pierwszym secie, także serwis nie funkcjonował już tak dobrze, podczas gdy Hurkacz dalej mu nie dawał przy swoim podaniu jakichkolwiek szans.

Przy stanie 3:3 polski tenisista otrzymał trzeciego w meczu break pointa, jednak wówczas Griekspoor znów zdołał się zmobilizować i trzema świetnymi akcjami z rzędu wybrnął z opresji. Holender po drobnym kryzysie znowu zaczął grać na wysokim poziomie, co sprawiło, że więcej break pointów z obu stron już nie było i także w drugim secie o wszystkim decydował tie-break.

Ta decydująca rozgrywka należała już do Tallona Griekspoora. Holender dobrze serwował, a popisywał się skutecznymi returnami. Na zmianę stron schodził z prowadzeniem 5:1, później miał aż cztery piłki setowe. Hurkacz zdołał obronić trzy z nich, w tym dwie poprzez asy serwisowe, ale Griekspoor w decydującym momencie także odpowiedział asem. Holender wygrał tie-breaka 7:5, a drugiego seta 7:6 i doprowadził do remisu w całym spotkaniu.

Pierwsze cztery gemy trzeciego seta to dalszy ciąg pewnego wygrywania własnego podania przez obu tenisistów. Decydująca dla losów tego meczu był jednak piąty gem przy serwisie Huberta Hurkacza. Tenisista z Wrocławia wobec agresywnej i skutecznej gry na returnie swojego przeciwnika dał mu dwa pierwsze break pointy w tym meczu. Pierwszego obronił, ale przy drugim skapitulował i niespodziewanie to Griekspoor zaliczył pierwsze przełamanie w tym meczu, obejmując prowadzenie 3:2.

Hubert Hurkacz w tym drugim momencie zareagował najlepiej jak mógł, bo równie niespodziewanie co przegrał podanie, po chwili przełamał swojego przeciwnika do zera i w trzecim secie ponownie był remis. Obaj tenisiści bardzo sprawnie wygrywali kolejne gemy serwisowe, co oczywiście skutkowało trzecim tie-breakiem.

Niestety, również tego tie-breaka Hurkacz rozpoczął tak, jak dwa poprzednie, czyli od mini breaka dla rywala. Miał on miejsce już w pierwszym punkcie, a później Tallon Griekspoor tym razem był w stanie utrzymać dobrą grę i nerwy na wodzy. Pilnował własnego serwisu i utrzymał ten jeden mini break przewagi, dzięki czemu wygrał tie-breaka 7:4, awansując do ćwierćfinału turnieju ATP 500 w Rotterdamie.

Hubert Hurkacz odpadł w II rundzie, przegrywając po 2,5-godzinnym meczu z Tallonem Griekspoorem 7:6 (5), 6:7 (5), 6:7 (4). W ćwierćfinale Griekspoor zmierzy albo z Niemcem Janem-Lennardem Struffem (ATP 25), albo z Finem Emilem Ruusovuorim (ATP 55), a Hurkacz do gry wróci w okolicach 26 lutego, gdy rozpocznie się turniej ATP 500 w Dubaju.