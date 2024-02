ATP Rotterdam. O której godzinie gra Hurkacz dzisiaj? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Hubert Hurkacz zagra o awans do ćwierćfinału turnieju ATP Tour 500 w Rotterdamie. Po ciężkim boju z Jirim Lehecką w czwartek czeka go starcie z faworytem gospodarzy Tallonem Griekspoorem. Panowie przyzwyczaili już nas do niezwykle zaciętych batalii. O której godzinie i gdzie można obejrzeć to spotkanie? Transmisja tv, stream online, wynik.

