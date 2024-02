Drabinka WTA 1000 w Dosze nie była łaskawa dla Igi Świątek - już w ćwierćfinale mogła zmierzyć się z zawodniczką, z którą nie udało jej się jeszcze zwyciężyć, choć miała już ku temu cztery okazje. Mowa o Jelenie Ostapenko. Finalnie jednak do tego starcia nie dojdzie. Łotyszka poległa i to dość wyraźnie przeciwko Wiktorii Azarence. Dość powiedzieć, że w pierwszym secie nie ugrała ani gema. Nieco lepiej było w drugiej partii, ale i tak przegrała ją 3:6. Ostapenko robiła, co mogła, poprosiła o pomoc nawet fizjoterapeutę, ale finalnie musiała uznać wyższość Białorusinki. Tyle tylko, że nie o grze zawodniczek mówi się najwięcej, a o dość kontrowersyjnym incydencie, do którego doszło tuż po ostatnim zagraniu.

Jelena Ostapenko nie podała ręki Azarence. Zamiast tego wykonała inny gest. Białorusinka zaskoczona

Po piłce meczowej tenisistki skierowały się do siatki, by podziękować sobie za grę. Klasycznym gestem, który wykonuje się w tym momencie, jest uścisk dłoni. I choć Azarenka chciała go wykonać, to inny plan miała Ostapenko, co doprowadziło do dość niezręcznej sytuacji.

Łotyszka podeszła do siatki, ale zamiast dłoni wyciągnęła rakietę w kierunku rywalki. Białorusinka była ewidentnie zaskoczona, a jednocześnie zażenowana takich zachowaniem. Świadczy o tym jej mowa ciała. Spuściła tylko ręce i nie zdecydowała się w ogóle podziękować za grę Ostapenko, od razu udając się do sędziego.

Media wskazują na możliwe powody zachowania Ostapenko. Urażona duma jednym z nich

W mediach rozgorzała dyskusja na temat pobudek, dla których Łotyszka nie podała ręki Azarence. Niektórzy wskazują, że mogło to mieć związek z konfliktem w Ukrainie - w końcu Białoruś wspiera Rosjan. Gest Ostapenko mógł być więc gestem solidarności wobec zaatakowanego państwa. Jednak większość dziennikarzy, w tym redakcja tennismajors.com, a także kibice przyznają, że brak uścisku dłoni był raczej objawem frustracji Łotyszki.

Nie dość, że fatalnie zaprezentowała się w tym meczu, to przegrała z Azarenką już po raz trzeci w tym sezonie. Najpierw poległa w Brisbane, a następnie w Australian Open. Jednak w obu tych meczach na koniec podała dłoń Białorusince. Teraz się na to nie zdecydowała, co tylko potwierdza wspomnianą teorię. "Przecież frustracja Ostapenko była widoczna na korcie - 'próbowała wszystkiego', jak stwierdziła po meczu Azarenka, łącznie z wykorzystaniem przerwy lekarskiej w końcówce meczu" - czytamy.

Tym samym Azarenka awansowała do ćwierćfinału w Dosze. Na tym etapie rywalizacji jej przeciwniczką będzie Świątek. Mecz zaplanowano na czwartek 15 lutego. Rozpocznie się nie wcześniej niż o 16:30 czasu polskiego. Zapraszamy do śledzenia relacji na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.