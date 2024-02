Znamy godzinę meczu Hurkacza w Rotterdamie. Świetne wieści!

Po udanym Australian Open, w którym dotarł do ćwierćfinału, Hubert Hurkacz wrócił do Europy, aby rywalizacji w turniejach halowych. W imprezie w Marsylii rangi ATP 250, gdzie bronił tytułu, poszło mu dość średnio. Gładko przegrał w półfinale z Ugo Humbertem, późniejszym triumfatorem. Polski tenisista przeniósł się do Rotterdamu. To turniej o większym prestiżu - rangi ATP 500 - w którym Hurkacz jest rozstawiony z numerem czwartym.

Termin meczu Huberta Hurkacza w Rotterdamie. Stawką ćwierćfinał

Ósmy tenisista świata w pierwszej rundzie zmierzył się z Jiri Lehecką (32. ATP). Czech w tym sezonie ma już na swoim koncie jeden tytuł zdobyty na samym początku stycznia w Adelajdzie, a we wtorkowym starciu z Hurkaczem zaprezentował się z bardzo dobrej strony. W pierwszym secie wyraźnie lepszy był Polak - wygrał 6:3 - ale w drugiej partii 22-letni Czech podniósł poziom swojego serwisu. Regularnie zaczął notować asy i wygrywające w ten sposób punkty, przez co gemy były dość monotonne, bo u Hurkacza również dominowało podanie, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. W tiebreaku pierwsze piłki meczowe miał polski tenisista, lecz nie wykorzystał przewagi 6:4. Lehecka doprowadził do trzeciego seta. W nim górą był Polak, również po tiebreaku. W całym spotkaniu triumfował 6:3, 6:7(9), 7:6(9).

Hubert Hurkacz w drugiej rundzie zmierzy się z reprezentantem gospodarzy Tallonem Griekspoorem (29. ATP). To spotkanie zaplanowano na czwartek jako trzecie od godz. 11:00 na korcie centralnym. Jest przy nim anotacja "nie przed godz. 14:30", ale najprawdopodobniej pojedynek rozpocznie się między około godz. 15:30. Stawką będzie ćwierćfinał.

Holender na inauguracje pokonał Lorenzo Musettiego 3:6, 7:6(7), 7:6(3), więc przebieg tego meczu był bardzo podobny do starcia Polaka. 27-latek obronił dwie piłki meczowe. To będzie ich już czwarte spotkanie na zawodowych kortach. Dotychczasowe odbyły się w zeszłym roku - w dwóch z nich górą był Hurkacz.