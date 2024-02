Niestety. Nadal ogłosił przykrą wiadomość

22-krotny mistrz wielkoszlemowy na początku stycznia 2024 roku wrócił do gry po rocznej nieobecności podczas turnieju w Brisbane. Wygrał dwa pierwsze mecze, ale potem uległ Jordanowi Thompsonowi w długim trzysetowym starciu. W pojedynku z Australijczykiem Rafael Nadal ponownie nabawił się kontuzji, która wykluczyła go ze startu w Australian Open.

Fatalnie wieści ws. Rafaela Nadala. Oficjalnie przekazał

Niedawno pozytywne wieści ws. hiszpańskiego tenisisty przekazał jego trener Carlos Moya. - Przerwa w tym przypadku to 3-4 tygodnie i mieliśmy szczęście, że kontuzja nie uległa pogorszeniu. To się zdarza w sporcie, ale prawdą jest, że był to silny cios mentalny, ponieważ wydawał się przygotowany, a problemy z przeszłości znów do wróciły - stwierdził szkoleniowiec. - Poprawia się. Jesteśmy ostrożni. Powoli zaczynamy wracać do treningów. To nie było poważne, ale na tyle, że nie wziął udziału w Australian Open, co było jednym z jego najważniejszych celów - podsumował Carlos Moya.

Rafael Nadal miał ponownie pojawić się na korcie podczas nadchodzącego turnieju w Doha, lecz w środę oficjalnie poinformował, że wycofał się z imprezy. "Bardzo chciałbym zagrać w Doha, gdzie ekipa turniejowa i niesamowici kibice z Kataru zawsze bardzo mnie wspierali. Niestety nie jestem gotowy na rywalizację i nie będę mógł przyjechać do Doha, gdzie naprawdę chciałem zagrać ponownie po niezapomnianym zwycięstwie w 2014 roku. Skoncentruję się na dalszej pracy, aby być gotowym na mecz pokazowy w Las Vegas i niesamowity turniej Indian Wells" - przekazał hiszpański tenisista.

Więcej informacji na temat jego przyszłości podał portal "Relevo". - Odczuwałem pewien dyskomfort przez ostatnie kilka tygodni i jestem trochę doprowadzony do granic możliwości. W tym momencie każdy problem, każda kontuzja oznacza porażkę nie tylko w tenisie, ale także pod względem fizycznym, ale także psychicznym - przekazał Nadal, cytowany przez portal "Relevo". - Jestem w 100 proc. pewien, że wystąpię w Indian Wells. To dla mnie wyjątkowy turniej. Nie wiem, czy to będzie ostatni raz, kiedy wezmę udział w tej imprezie, ale istnieją opcje, że tak będzie, więc chciałbym zagrać w Indian Wells - czytamy.

- Moim priorytetowym celem, o czym mówiłem od początku, jest dotarcie do sezonu na mączce w jak najlepszym zdrowiu. Chcę spróbować cieszenia się tym sezonem na ziemi - podsumował Rafael Nadal.