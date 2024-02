Znamy kolejną rywalkę Igi Świątek w Dosze! Ale miazga

"Koszmar na drodze Igi Świątek" - można było przeczytać zaraz po losowaniu drabinki głównej turnieju WTA 1000 w Doha. Liderka światowego rankingu znalazła się w tej samej części zestawienia co Jelena Ostapenko (11. WTA) i po zwycięstwie 6:1, 6:4 z Jekateriną Aleksandrową mogła już tylko czekać na swoją ćwierćfinałową rywalkę. Miała nią być właśnie Łotyszka, która dotychczas wygrała z Polką wszystkie cztery spotkania, jednakże, aby doszło do piątego starcia, Ostapenko musiała najpierw poradzić sobie ze swoim osobistym "koszmarem" - Wiktorią Azarenką (31. WTA).

Iga Świątek poznała rywalkę w ćwierćfinale w Doha. Świetne wieści

Białorusinka przed środowym pojedynkiem z Łotyszką miała bilans bezpośrednich starć 4:0. I to dwukrotna triumfatorka turnieju w Doha lepiej zaczęła ich konfrontacje w trzeciej rundzie. Jelena Ostapenko w pierwszym gemie serwisowym popełniła aż trzy podwójne błędy, co musiało skończyć się przełamaniem. Kolejne pomyłki serwisowe sprawiły, że po niecałym kwadransie było już 3:0 dla Azarenki.

"Ma Łotyszka w sobie jakiś gen samozniszczenia" - stwierdziła Żelisław Żyżyński, komentator tego spotkania na antenie Canal+Sport. Już po 28 minutach Białorusinka wygrała pierwszego seta 6:0. Jelena Ostapenko popełniła w tej fazie meczu aż siedem podwójnych błędów. Jedynie w ostatnim gemie pojawił się zalążek normalnej gry, który był dobrym prognostykiem na drugą partię.

Już w pierwszym jego gemie 11. tenisistka świata miała break pointy, ale swoje konto gemowe w tym spotkaniu otworzyła dopiero chwilę później. Wówczas zegar na korcie wskazywał już 41 minut gry. Bardzo istotny był piąty gem przy serwisie Azarenki, w którym rozegrano aż 16 punktów, ale mimo dwóch szans na przełamanie, Łotyszka wciąż pozostawała w tyle. Ostapenko miała jakieś problemy zdrowotne i musiała skorzystać z pomocy fizjoterapeuty. Była ona udzielana poza kortem. Na chwilę zniknęła także Wiktoria Azarenka.

Po kilkuminutowej przerwie gra została wznowiona, a Ostapenko wciąż napierała z coraz większą mocą i precyzją. Kolejny gem przy podaniu Białorusinki był rozgrywany na przewagi, ale dwukrotna mistrzyni tego turnieju wciąż uciekała od przełamania, co niesamowicie frustrowało jej rywalkę. To musiało zacząć przynosić także negatywne skutki, na które nie trzeba było długo czekać. Kolejny podwójny błąd serwisowy Łotyszki dał break pointa Wiktorii Azarence, z którego skrzętnie wykorzystała. To oznaczało podanie na mecz. Wyszła ze stanu 0:30, zdobywając cztery punkty z rzędu i zameldowała się w następnej rundzie.

Takie rozstrzygnięcie oznacza, że to Wiktoria Azarenka będzie rywalką Igi Świątek w ćwierćfinale w turnieju WTA 1000 w Doha. To spotkanie odbędzie się w czwartek jako trzecie od godz. 13:30 polskiego czasu na korcie centralnym.