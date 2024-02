Niesamowite. Świątek goni Radwańską. "Turbo"

Iga Świątek (1. WTA) nie miała większych problemów w starciu z Jekateriną Aleksandrową (19. WTA). Kibice polskiej tenisistki mogli się obawiać tego spotkania, bo to tej pory ich mecze zawsze były zacięte - raz Rosjanka nawet wygrała. I choć pierwszy set Świątek rozpoczęła z małym potknięciem, to ostatecznie zwyciężyła w nim aż 6:1. Jej rywalka spisywała się lepiej w drugiej części meczu, ale ostatecznie przegrała 4:6.

Iga Świątek goni Agnieszkę Radwańską. To nie wszystko

Tym samym polska tenisistka zapewniła sobie awans do ćwierćfinału turnieju w Dosze. Świątek w stolicy Kataru już kolejny raz prezentuje się z dobrej strony - był to jej trzeci z rzędu awans do tej fazy turnieju. Jak zauważyli statystycy OptaAce jedynie Agnieszka Radwańska ma lepszy bilans w tych rozgrywkach, licząc od czasu ich włączenia do touru.

"Tylko Agnieszka Radwańska (pięć razy z rzędu w latach 2012-2016) grała w ćwierćfinale Katar Open częściej od Igi Świątek (trzy razy w latach 2022-2024). Aga-Iga" - napisano w serwisie X.

To jednak nie wszystko. Ten sam profil zauważa, że Świątek jest czwartą zawodniczką, która wygrała w Katarze przynajmniej 10 meczów z rzędu. Przed nią udało się to tylko Wiktorii Azarence (14), Marii Szarapowej (12) i Petrze Kvitovej (10). Jeżeli Świątek wygra tegoroczny turniej, to wyprzedzi Szarapową i Kvitovą.

Iga Świątek wśród najlepszych. To robi wrażenie

Profil Relevant Tennis zauważa jeszcze inną ciekawostkę dotyczącą polskiej tenisistki. "Iga Świątek przedłuża serię wygranych z rzędu setów na turnieju w Dosze do 19. Nigdy nie przegrała więcej niż czterech gemów w trakcie jej trwania" - czytamy. Cztery gemy przegrywała tylko w dzisiejszym meczu z Aleksandrową oraz w starciu z Marią Sakari w półfinale z 2022 roku. Seria Świątek trwa od meczu z Viktoriją Golubić w 2. rundzie tamtych zawodów - wtedy przegrała drugiego seta 2:6.

Opta Ace zwrócił też uwagę na serię udanych spotkań Świątek przeciwko najlepszym tenisistkom. "Iga Świątek wygrała 11 ostatnich meczów, w których grała przeciwko tenisistkom z czołowej dwudziestki rankingu WTA (jej najdłuższa taka seria trwała 21 meczów): jest piątą zawodniczką w XXI wieku, która miała więcej niż jedną taką serię trwającą przynajmniej 10 spotkań - po Henin, Davenport i siostrach Williams. Turbo" - podsumowują statystycy.

Część tych osiągnięć Iga Świątek będzie mogła poprawić już w ćwierćfinale. W nim zagra przeciwko 11. w rankingu WTA Jelenie Ostapence lub 31. Wiktorii Azarence.