Nadal przerwał milczenie. Wielka burza. "Bardzo opóźniony"

Saudyjska Federacja Tenisowa (STF) w zeszłym miesięciu ogłosiła rozpoczęcie współpracy z Rafaelem Nadalem. Hiszpan został ambasadorem dyscypliny i "zobowiązał się do pomocy w rozwoju sportu i inspirowania nowego pokolenia sportowców w Arabii Saudyjskiej". W Rijadzie ma powstać akademia tenisowa pod egidą legendy tenisa.

Nadal odpowiada na krytykę ws. Arabii Saudyjskiej. "Kraj bardzo opóźniony w wielu sprawach"

- To wielka szansa na rozwój sportu w kraju, który dużo inwestuje w sport i zachęca młodsze pokolenia do tenisa - przyznawał Rafael Nadal. W filmie udostępnionym na koncie Saudi Tennis na Instagramie dodał: - Dzisiaj chodzi o możliwości dla nowego pokolenia. Dla mnie celem jest promocja tenisa w całym kraju i stworzenie infrastruktury, aby stworzyć zawodników rozwijających się dzięki bardzo pozytywnym wartościom, edukacji i duchowi zespołowemu. Aby móc jak najlepiej uprawiać ten sport.

37-latek spotkał się z krytyką, że swoją osobą legitymizuje poprawę wizerunku Arabii Saudyjskiej poprzez gigantyczne nakłady finansowe w sport - popularny sport-washing - gdy w tym kraju łamane są podstawowe prawa człowieka. ATP podpisała już umowy z Funduszem Inwestycji Publicznych Arabii Saudyjskiej i finały Next Gen ATP Finals od tego roku odbywają się w Dżuddzie. Trwają także poważne rozmowy nt. organizacji WTA Finals w Rijadzie.

W wywiadzie dla "La Sexta" hiszpański tenisista odniósł się do tych zarzutów. - Nie sądzę, że Arabia Saudyjska potrzebuje mnie do poprawy swojego wizerunku. To kraj, który otworzył się na świat, o wielkim potencjale - stwierdził Rafael Nadal. - Logiczne jest, że świat zmierza w tym kierunku i panuje wrażenie, że wszystko kupuje się za pieniądze, a teraz Rafa także się sprzedał. Rozumiem, że ludzie tak myślą, oczywiście, że tak - przyznał.

- Czy są rzeczy, które wymagają dzisiaj poprawy? Bez wątpienia. Jest to kraj bardzo opóźniony w wielu sprawach, niedawno otwarty na ludzi. Jeżeli ten kraj nie osiągnie ewolucji, którą moim zdaniem powinien przeprowadzić w ciągu najbliższych 10-15 lat, powiem państwu, że całkowicie się myliłem - powiedział Hiszpan w rozmowie z "La Sexta". - Wierzę, że będę miał swobodę pracy zgodnie z wartościami, nad którymi muszą pracować i które według mnie są prawidłowe. Jeśli tak się nie stanie, powiem wam, że popełniłem błąd i że się myliłem - podsumował.

22-krotny wielkoszlemowy mistrz aktualnie dochodzi do formy. Pod znakiem zapytania stoi jego występ w nadchodzącym turnieju w Doha. Zapowiedział jednak, że na sto procent zobaczymy go w marcu podczas Indian Wells.