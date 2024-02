Co za mecz Igi Świątek! Rosjanka tylko załamywała ręce

Po szybkiej i pewnej wygranej z Rumunką Soraną Cirsteą (WTA 22) 6:1, 6:1, Iga Świątek w środę walczyła o ćwierćfinał turnieju WTA 1000 w Dosze. Jej rywalką była Rosjanka Jekatierina Aleksandrowa (WTA 19), która jest przeciwniczką bardzo niewygodną dla Polki. Świątek przed tym meczem miała z nią bilans 2:1, a oba zwycięstwa odniosła w trzech setach po naprawdę wymagających bojach. Więc i tym razem należało się spodziewać trudnego pojedynku.

Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału w Dosze. Mecz trudniejszy, niż wskazuje na to wynik

Ledwie środowe spotkanie się zaczęło, a Iga Świątek musiała bronić dwóch break pointów przy stanie 15:40. Na szczęście Polka szybko włączyła dobre serwowanie i doprowadziła do równowagi, po czym po zaciętej walce na przewagi zwyciężyła w pierwszym gemie. Świątek poszła za ciosem i po chwili sama miała dwie okazje na przełamanie, a że był to gem, w którym posyłała śliczne bekhendy po linii, to szybko objęła prowadzenie 2:0, a następnie po wygranym do zera gemie serwisowym 3:0.

Pierwszy set nie miał większej historii. Świątek, choć raczej nie weszła na swoje najwyższe obroty, grała bardzo rzetelnie, podczas gdy jej rywalka popełniała bardzo dużo błędów w swojej bardzo ryzykownej grze. Liderka światowego rankingu po grze na przewagi zdołała raz jeszcze przełamać Aleksandrową, tym razem na 5:1, by po chwili pewnie wygrać gema serwisowego i całą pierwszą partię do 1.

To na pewno nie był finezyjny mecz. Aleksandrowa próbowała grać mocno albo jeszcze mocnej, a i w takich okolicznościach również Świątek nie siliła się na techniczne fajerwerki. W drugim secie już nie tylko Iga Świątek, ale także jej rywalka, wygrywały długo swoje podanie. Problemów jednak nie brakowało, bo w drugim gemie Świątek przy coraz lepszej grze Aleksandrowej musiała bronić aż czterech break pointów.

Polska tenisistka na swoje szanse musiała czekać do stanu 3:3. Właśnie wtedy, grając na przewagi, Świątek zdołała uzyskać dwie okazje na przełamanie. Pierwszą zmarnowała niecelnym returnem, ale przy drugiej została wyręczona przez swoją przeciwniczkę. Aleksandrowa posłała potężny forhend minimalnie w aut i Świątek objęła prowadzenie 4:3.

To przełamanie okazało się kluczem do zwycięstwa, bo było ono jedyne w drugim secie. Aczkolwiek przy stanie 5:4 doszło do niesamowitego gema przy serwisie Igi Świątek, który aż osiemnaście punktów! Polka miała w nim pięć piłek meczowych, a Aleksandrowa dwa break pointy, ale to Rosjanka "pękła" jako pierwsze, co dało wygraną polskiej liderce światowego rankingu.

Po znacznie trudniejszym meczu, niż wskazuje na to wynik, Iga Świątek pokonała Rosjankę Jekatierinę Aleksandrową 6:1, 6:4.

W ćwierćfinale Iga Świątek zmierzy się albo z Łotyszką Jeleną Ostapenko (WTA 11), albo z Białorusinką Wiktorią Azarenką (WTA 31). Ćwierćfinał z udziałem Polki odbędzie się w czwartek. Będzie to trzeci mecz dnia na korcie centralnym, gdzie rywalizacja rozpocznie się o godzinie 13:30, czyli należy oczekiwać, że Świątek wyjdzie na kort około godziny 17:30 - 18:00.