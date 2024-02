Pogromczyni Świątek wyrzucona z turnieju w Dosze! Co za powrót byłej liderki

31-letnia tenisistka nie miała jednak zbyt dużo czasu na świętowanie swojego pierwszego od czterech lat tytułu. W niedzielę w finale turnieju Transylvania Open Anę Bogdan 6:4, 6:3, a niecałą dobę później musiała wyjść na kort w Doha podczas pierwszej rundy imprezy rangi WTA 1000, a przecież czekała ją jeszcze długa podróż - bezpośredni lot z Cluj-Napoca do stolicy Kataru trwa siedem godzin.

Do Doha dotarła "w ostatniej chwili". Jest w ćwierćfinale i wyeliminowała pogromczynię Świątek z AO

- W ostatniej chwili poleciała z Cluj do Doha przez Stambuł. Gdyby finał w Rumunii rozgrywany był nieco dłużej lub później, nie dotarłaby do Kataru. Przyjechała do hotelu o 8 rano, spała 4 godziny, zjadła szybki lunch przed rozegraniem tego meczu. Niezwykle trudne warunki - zdradził jej mąż Michał Hrdlicka.

Karolina Pliskova rozgrywała swoje mecze dzień po dniu, a na domiar złego każdy był trzysetowy. Dwie pierwsze przeszkody przebrnęła - pokonałą Annę Kalińską (40. WTA) i Anastazję Potapową (34. WTA). Już wtedy miała trzy zwycięstwa w ciągu 48 godzin. W środę 31-letnia tenisistka dokonała kolejnego tenisowego cudu. 3:6 przegrała pierwszego seta w starciu ze swoją rodaczką Lindą Noskovą (28. WTA), która w Australian Open wyeliminowała Igę Świątek.

W drugiej partii 19-latka serwowała już na zwycięstwo w meczu przy stanie 5:4, ale jej 12 lat starsza rywalka znalazła w sobie kolejne pokłady energii, dwukrotnie przełamując przeciwniczkę, co oznaczało kolejny trzysetowy mecz w jej wykonaniu. Finałowa partia miała kilka kluczowych momentów, lecz wszystkie padły łupem Karoliny Pliskovej, która po godzinie i 47 minutach wygrała 3:6, 7:5, 6:1. To ósme zwycięstwo byłej liderki światowego rankingu w ciągu ostatnich dziewięciu dni. Ostatni raz meczu nie musiała rozgrywać 7 lutego - odpoczywała podczas turnieju w Cluj-Napoca.

Karolina Pliskova w ćwierćfinale turnieu rangi WTA 1000 znalazła się po raz pierwszy od dwóch lat. W Doha na tym etapie zmierzy się z Naomi Osaką. Japonka w środę odpoczywała, gdyż awansowała walkowerem po wycofaniu się Łesi Curenko.