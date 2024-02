Przełomowa decyzja Venus Williams. Przez 14 lat protestowała

Venus Williams (480. WTA) zagrała ostatni mecz na korcie pod koniec sierpnia zeszłego roku, kiedy to odpadła w pierwszej rundzie US Open po porażce 1:6, 1:6 z Belgijką Greet Minnen (85. WTA), która jest od niej o siedemnaście lat młodsza. Starsza z sióstr Williams dodatkowo zmagała się wtedy z problemami z kolanem, więc zdecydowała, że najlepszym rozwiązaniem dla jej kariery będzie przerwa od gry. Pod koniec stycznia Venus postanowiła ogłosić całemu światu, że wraca na kort.

- Jednym z moich głównych celów jest gra w Stanach Zjednoczonych, występ w Miami Open i Indian Wells. To oczywiście jeden z moich największych celów na horyzoncie, aby tam być, przygotujcie się na to - mówiła Williams na nagraniu zamieszczonym na jej kanale YouTube. Teraz jej plany startowe zaczęły się formalizować w kontekście Indian Wells, który nieoficjalnie określa się piątym Wielkim Szlemem.

Mistrzyni wielkoszlemowa wraca na korty Indian Wells. Przez lata opuszczała go w ramach protestu

Organizatorzy turnieju Indian Wells oficjalnie potwierdzili, że Venus Williams otrzymała "dziką kartę" na występ w głównej drabince. Amerykanka grała tam po raz ostatni w 2019 roku, kiedy to zdołała dotrzeć do ćwierćfinału. Wtedy przegrała 6:7 (3), 3:6 z Niemką Angelique Kerber, która potem wygrała cały turniej. Aż trzykrotnie Williams dochodziła do półfinału Indian Wells, odpowiednio w 1998, 2001 i 2018 roku. Siostry Williams nie były tam widziane przez 14 lat, ponieważ w taki sposób postanowiły protestować w związku z rasistowskimi okrzykami z trybun.

Warto przypomnieć, że gdy siostry Williams wróciły na korty Indian Wells w 2016 roku, to skandalicznie i w bardzo seksistowski sposób odniósł się do tego szef turnieju, którym był Raymond Moore. - One cały czas funkcjonują dzięki doczepieniu się do mężczyzn. Jeśli byłbym tenisistką, to każdego wieczoru padałbym na kolana i dziękował Bogu za to, że urodzili się Roger Federer i Rafa Nadal. Oni zadbali o to, jak wygląda ten sport - stwierdził. Potem jednak przeprosił za swoje słowa, zwłaszcza po mocnych słowach Sereny.

- Nie myślę, aby jakakolwiek kobieta, padając na kolana, musiała dziękować za cokolwiek. Takie zdania są błędne i bardzo nietrafione. W ostatnich latach dzięki działaniom takich ludzi jak Billie Jean King drzwi dla kobiet otworzyły się nie tylko w tenisie, ale w ogólnie w światowym sporcie. Jestem dumna, że jestem kobietą - komentowała młodsza z sióstr Williams.

Tegoroczny turniej Indian Wells odbędzie się w dniach 3-17 marca. Poza Venus Williams tzw. "dziką kartę" otrzymała Dunka Caroline Wozniacki. W zeszłym roku ten turniej wygrała Kazaszka Jelena Rybakina (4. WTA), która wygrała 7:6 (11), 6:4 w finale z Aryną Sabalenką (2. WTA). Iga Swiątek (1. WTA) wtedy dotarła do półfinału, w którym przegrała 2:6, 2:6 z Rybakiną.