O której mecz Igi Świątek dzisiaj? Kiedy gra z Aleksandrową? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIKI]

Iga Świątek (1. WTA) po krótkiej przerwie wróciła do gry w turnieju WTA 1000 w Dosze. Już w pierwszym spotkaniu pokazała moc i bardzo pewnie pokonała 6:1, 6:1 Soranę Cirsteę (22. WTA). Teraz czeka ją starcie z teoretycznie silniejszą rywalką.

WTA Doha 2024. O której mecz Igi Świątek z Jekatieriną Aleksandrową?

W trzeciej rundzie Polka zmierzy się z Rosjanką Jekatieriną Aleksandrową (19. WTA). Ta zaczęła zmagania od wygranej 7:6(5), 6:3 z Wiktorią Tomową (68. WTA), a następnie pokonała 6:0, 3:6, 6:1 Erikę Andriejewą (106. WTA).

Dla Świątek będzie to trzeci w karierze pojedynek z Aleksandrową. Ostanie dwa wygrała, w zeszłym roku w 1/8 finału w Madrycie (6:4, 6:7, 6:3) oraz dwa lata temu w półfinale w Ostrawie (7:6, 2:6, 6:4). Rosjanka była za to lepsza w ich pierwszym starciu, które odbyło się trzy lata temu w 1/8 finału w Melbourne (6:4, 6:2).

Zwyciężczyni nadchodzącego meczu awansuje do ćwierćfinału i tam zmierzy się z Wiktorią Azarenką (31. WTA) lub Jeleną Ostapenko (11. WTA). Druga z tych tenisistek to prawdziwa "zmora" Świątek, a to dlatego, że wygrała z nią wszystkie cztery spotkania w turniejach WTA.

Mecz Iga Świątek - Jekatiernia Aleksandrowa odbędzie się w środę 14 lutego. Tenisistki wyjdą na kort centralny jako trzecie od godziny 13:30 (czas polski), prawdopodobnie o godzinie 17:00-17:30. Transmisję TV z tego spotkania będzie można oglądać w Canal+Sport (kanał płatny), a stream online w serwisie Canal+Online (po wykupieniu odpowiedniego pakietu). Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej i wyniku na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.