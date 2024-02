11:9 w jednym tie-breaku. 11:9 w drugim. Horror w meczu Hurkacza w Rotterdamie

Po udanym Australian Open, w którym dotarł do ćwierćfinału, Hubert Hurkacz wrócił do Europy, aby rywalizować w turniejach halowych. Niestety w imprezie w Marsylii rangi ATP 250, gdzie bronił tytułu, gładko przegrał w półfinale z Ugo Humbertem, późniejszym triumfatorem. Polski tenisista przeniósł się do Rotterdamu. Rozstawiony z czwórką Polak w pierwszej rundzie turnieju ATP 500 mierzył się z Jirim Lehecką. To 22-letni Czech notowany na 32. miejscu w rankingu ATP. W tym sezonie ma już na swoim koncie tytuł w Adelajdzie.

Efektowny forehand obudził Hurkacza. Lepszy w kluczowych momentach

Dość niemrawy na starcie tego pojedynku wydawał się być Hubert Hurkacz. Rzadko trafiał pierwszym podaniem, ale gdy już się to udawało, od razu wpadło kilka asów. Niestety pojawiały się także proste błędy z forehandu, a przecież to uderzenie, które rozwinął i dobrze funkcjonowało w Melbourne. Polak rozkręcił się po kilkunastu minutach w momencie swojego pierwszego efektownego winnera. Posłał forehand prosto w linie. Wydawało się, że Lehecka i tak pewnie utrzyma swoje podanie, albowiem prowadził 40:15, ale popełnił dwa proste niewymuszone błędy. 27-letni Wrocławianin poczuł swoją szansę i już za pierwszym break pointem przełamał rywala. Mało na to wskazywało, więc tym bardziej należy docenić, że Hurkacz był skuteczny w kluczowym momencie.

Rozluźniony Hubert Hurkacz z przewagą przełamania poczuł się na korcie zdecydowanie pewniej. Obijał bekhend Lehecki, przeprowadzał skuteczne akcje: wyrzucający serwis + pierwsze uderzenie w przeciwnym kierunku. Potrzebował raptem 31 minut, aby wygrać pierwszego seta 6:3.

Serwis na serwis. Jedna pomyłka w tiebreaku zaważyła

W drugiej partii 22-letni Czech podniósł poziom swojego serwisu - regularnie zaczął notować asy i wygrywające w ten sposób punkty - przez co gemy były dość monotonne, bo u Hurkacza również dominowało podanie, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. Returnujący byli totalnie bezradni. Wygrywali pojedyncze punkty w gemach. Do tie-breaka było ich zaledwie jedenaście. W tej dodatkowej rozgrywce polski tenisista początkowo nawet nie pozwolił pomarzyć rywalowi o wygraniu punktu przy returnie, ale sam wyrzucił kluczowy forehand przy piłce meczowej. W grze na żyletki lepszy 11:9 okazał się Jiri Lehecka. Czech w tiebreaku trzykrotnie obronił się przed wyeliminowaniem z turnieju. W dodatku wrócił ze stanu 4:6. Kamery kilkukrotnie w trakcie meczu pokazywały boks Huberta Hurkacza, ale nie sposób było dostrzec w nim Craiga Boyntona, szkoleniowca polskiego tenisisty.

Ekspresowe tempo wygrywania gemów serwisowych zostało podtrzymane również w trzecim secie. Liczba asów nie powalała, ale aż trudno było doliczyć się wygrywających podań lub po prostu returnów, które nie wróciły na drugą stronę. Pierwszy break point od dłuższego czasu pojawił się dopiero w siódmym gemie. Dwa głębokie returny Czecha sprawiły, że Hurkacz był w niebezpieczeństwie. Początkowo z pomocą przyszedł serwis, ale niestety wyrzucony forehand dał Lehecce dwa break pointy - pierwsze w ogóle w meczu. Pierwszy został obroniony za sprawą świetnego drugiego podania. Przy drugim return rywala był naprawdę dobry, ale Polak pokazał swoją sprawność. Zdołał zagrać forehand w drugi narożnik.

Gołym okiem było widać, że returny Lehecki są coraz lepsze. Lądowały blisko linii końcowej. Hurkacz musiał wyciągać swoje najlepsze serwisy pod względem prędkości oraz kierunku, aby wychodzić z opresji, albowiem w dziewiątym gemie pojawił się kolejny break point. Tym samym chwilę później przy kolejnej piłce meczowej odwdzięczył się za to Czech. Jego serwis na zewnątrz funkcjonował wyśmienicie. W ten sposób dobrnęliśmy do kolejnego tiebreaka, który ponownie był wojną nerwów i grą na przewagi. Najpierw swoją okazję miał Jiri Lehecka, który kapitalnym passing-shotem z bekhendu zagwarantował sobie piłkę meczową, przy której popełnił podwójny błąd serwisowy! Tym razem w tej wojnie nerwów górą - również 11:9 - okazał się Polak. W całym spotkaniu triumfował 6:3, 6:7(9), 7:6(9).

Hubert Hurkacz w drugiej rundzie zmierzy się z Tallonem Griekspoorem. Wiadomo już, że turniej w Rotterdamie będzie miał nowego mistrza, albowiem tytułu wywalczonego w ubiegłym roku nie obroni Danił Miedwiediew, który zrezygnował ze startu z powodu kontuzji stopy. Pula nagród 51. edycji tegorocznej imprezy wynosi 2,1 mln euro.