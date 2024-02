"Poniżanie, szantaż, obelgi". Legendarna tenisistka maltretowana przez partnerkę

Amelie Mauresmo to jedna z tenisistek, która podczas swojej kariery dokonała coming outu, czyli ujawniła swoją orientację seksualną. Francuzka o tym, że jest lesbijką powiedziała w trakcie Australian Open 1999. W 2015 roku ogłosiła, że jest w ciąży i urodziła syna. W kwietniu 2017 roku na świat przyszła jej córka.

Dramat Amelie Mauresmo. Była maltretowana

Mauresmo od 2014 roku była w związku z Marie-Benedicte Hurel. Kobiety wzięły ślub w 2021 roku, natomiast dwa lata późnej doszło do rozstania. Jak poinformowało radio RMC Sport, Francuzka była od tego czasu maltretowana. - "Poniżanie, szantaż, obelgi" stały się codziennością - czytamy we wspomnianym źródle.

Sąd w Bayonne podjął we wtorek decyzję o przyszłości Hurel. Prokuratura domagała się dziesięciu miesięcy więzienia, ale ostatecznie była partnerka słynnej tenisistki została uznana za winną i trafi do więzienia jedynie na cztery miesiące. Dostała także zakaz zbliżania się do Mauresmo, która pełni obecnie funkcję dyrektorki turnieju French Open. Benedicte-Hurel musi także zapłacić... jedno euro odszkodowania. Jej adwokat ogłosił apelację od tego wyroku.

Amelie Mauresmo podczas swojej zawodniczej kariery zdobyła dwa tytuły wielkoszlemowe w grze pojedynczej. W 2006 roku zwyciężyła w Australian Open i Wimbledonie. Zdobyła także srebrny medal w podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 2004 w Atenach. W 2015 roku została wprowadzona do Międzynarodowej Tenisowej Galerii Sław w 2015 roku, a w 2021 roku została mianowana dyrektorką Roland Garros.