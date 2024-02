W swoim pierwszym meczu po niezbyt udanym Australian Open, Iga Świątek nie dała żadnych szans Rumunce Soranie Cirstei (WTA 22), wygrywając 6:1, 6:1 i awansując do 1/8 finału prestiżowego turnieju WTA 1000 w katarskiej Dosze.

REKLAMA

Zobacz wideo Polka przeszła w Australian Open samą siebie. "Absolutnie największa niespodzianka"

Jej rywalką w tej fazie turnieju będzie Rosjanka Jekatierina Aleksandrowa, która we wtorek stoczyła przedziwny bój z 19-letnią rodaczką Eriką Andriejewą (WTA 106). Rozstawiona z nr 14 Aleksandrowa zwyciężyła w trzech setach 6:0, 3:6, 6:1.

Turniej w Dosze przyspiesza. Znamy termin meczu Świątek z Aleksandrową

Znamy już termin meczu 1/8 finału turnieju Qatar TotalEnergies Open 2024 pomiędzy Igą Świątek a Jekatieriną Aleksandrową. Organizatorzy poinformowali, że to spotkanie będzie trzecim meczem dnia w środę na korcie centralnym w Dosze, gdzie rywalizacja rozpocznie się o godzinie 13:30 czasu polskiego. To oznacza, że prawdopodobna godzina rozpoczęcia tego starcia to 17:00 - 17:30.

Przed meczem Świątek - Aleksandrowa na korcie centralnym w Dosze zostaną rozegrane dwa inne pojedynki. Najpierw rozstawiona z nr 5 Chinka Qinwen Zheng (WTA 7) zmierzy się z Kanadyjką Leylah Fernandez (WTA 38), a następnie pogromczyni Ons Jabeur (WTA 6), Ukrainka Lesia Curenko (WTA 37), zagra ze zwyciężczynią rozgrywanego we wtorek wieczorem spotkania Japonki Naomi Osaki (WTA 747) z Chorwatką Petrą Martić (WTA 67).

Iga Świątek i Jekatierina Aleksandrowa do tej pory mierzyły się ze sobą trzykrotnie. Dwa mecze wygrała Świątek, a jeden Aleksandrowa, ale w żadnym z tych spotkań Polce nie grało się łatwo. Ostatnia konfrontacja tych tenisistek miała miejsce w maju zeszłego roku w Madrycie, gdzie Świątek pokonała Rosjankę w trzech setach 6:4, 6:7, 6:3.