Dzień sensacji w Dosze. Faworytka gospodarzy poza turniejem. Skandal na trybunach

Wtorkowa rywalizacja podczas turnieju rangi WTA 1000 w Dosze przyniosła sporo sensacyjnych rozstrzygnięć. Największą z nich jest pożegnanie z imprezą rozstawionej z dwójką Coco Gauff, która uległa Katerinie Siniakovej 6:2, 6:4 i przegrała sześć gemów z rzędu. Jej "wyczyn" przebiła Ons Jabeur.

REKLAMA

Zobacz wideo Dograliśmy w studiu walkę o pas KSW. Uścisk ręki prezesa

Dzień wielkich sensacji w Dosze. Faworytka gospodarzy poza turniejem

Szósta zawodniczka świata udanie rozpoczęła rywalizacje przeciwko Łesi Curenko (37. WTA) w drugiej rundzie turnieju WTA 1000 w Dosze - w pierwszej miała wolny los z uwagi na rozstawienie. Tunezyjka, którą katarska publiczność traktuje jak swoją reprezentantkę, wyszła na prowadzenie 3:1 z jednym przełamaniem. Kluczowym momentem dla losów meczu był szósty gem, w którym rozegrano aż 25 punktów. Ukrainka wygrała go dopiero za dziesiątym break pointem!

Utrata własnego podania całkowicie rozbiła Jabeur. Być może po tak wyczerpującym fragmencie meczu odezwały się problemy zdrowotne, z którymi 29-latka boryka się od dłuższego czasu. Niedawno podczas meczu w Abu Dhabi z Beatriz Haddad Maią zalała się łzami. Później na konferencji prasowej zdradziła, że znowu ma kłopot z kolanami, które dokuczały jej w zeszłym sezonie. - Nie czułam się w stu procentach dobrze. Niestety kolano w dalszym ciągu trochę mi dokucza. To nie był mój najlepszy dzień. Próbowałam walczyć, ale kiedy rywalizujesz z kimś, kto gra tak, jak Beatriz, trudno jest cokolwiek zrobić. (...) Co do mojego kolana, to na niektórych turniejach idzie mi dobrze, na innych już gorzej. Czułam ból przez cały ostatni tydzień, ale to był mój najgorszy dzień. Zwykle na treningach staram się panować nad sobą, ale podczas meczów jest to trochę bardziej skomplikowane - powiedziała kilka dni temu na konferencji prasowej.

Mimo problemów zdrowotnych tenisistka zdecydowała się wystąpić na Bliskim Wschodzie, ale jej pożegnanie z turniejem w Dosze było bardzo przykre. Od stanu 3:1 przegrała dziewięć gemów z rzędu (!) do wyniku 3:6, 0:4. Przy piłkach meczowych dla Curenko doszło jeszcze do niemałego skandalu, albowiem katarska publiczność zaczęła uniemożliwiać zawodniczce posłanie serwisu. Ukrainka uspokoiła nerwy i ostatecznie pokonała Tunezyjkę 6:3, 6:2 po godzinie i 22 minutach gry. 37. tenisistka na świecie w trzeciej rundzie zmierzy się z lepszą z pary Petra Martić - Naomi Osaka.