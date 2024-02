Zmora Świątek pokazała wielką moc. Polka może na nią trafić już w następnym meczu

Od niedzieli w Dosze trwa turniej WTA 1000, w którym udział biorą najlepsze tenisistki świata za wyjątkiem Aryny Sabalenki. Na katarskich kortach jak na razie świetnie radzi sobie Iga Świątek (1. WTA). W pierwszym starciu liderka światowego rankingu bezproblemowo rozprawiła się Soraną Cirsteą (22. WTA), wygrywając 6:1, 6:1. Polka jest obrończynią wywalczonego przed rokiem tytułu. W kapitalnej formie jest również jedna z jej największych rywalek - Jelena Ostapenko (11. WTA).

Pokaz siły Jeleny Ostapenko. Wystarczyła niecała godzina

We wtorek około godz. 17:00 polskiego czasu Łotyszka w 1/16 finału WTA Doha zagrała z Anheliną Kalininą (30. WTA). Ostapenko od pierwszego gema dominowała na korcie, nie dając Ukraince dosłownie żadnych szans. W pierwszym secie 11. rakieta świata grała praktycznie bezbłędnie. Bezradna Kalinina mogła tylko patrzeć na pokaz siły rywalki, z którą nie zdołała ugrać nawet jednego gema. W grze Łotyszki wszystko funkcjonowało perfekcyjnie.

Co prawda w drugim secie Anhelina Kalinina zwyciężyła trzy gemy, jednak to nie powstrzymało rozpędzonej Jeleny Ostapenko. Największą chwilą słabości 26-latki był czwarty gem, kiedy to Ukraince udało się ją przełamać. Mimo to Łotyszka skrupulatnie rozbijała rywalkę mocarnymi serwisami, z którymi Kalinina miała ogromne problemy. Ostatecznie pojedynek zakończył się zwycięstwem Ostapenko 6:0, 6:3, a cały mecz trwał zaledwie 55 minut.

Iga Świątek ma się czego bać. Niebawem może zagrać z Ostapenko

Teraz w ćwierćfinale Jelenę Ostapenko czeka starcie z Victorią Azarenką (31. WTA), natomiast Iga Świątek w środę 14 lutego w południe zagra z Rosjanką Jekateriną Aleksandrową (19. WTA). Jeśli Polka i Łotyszka zwyciężą swoje pojedynki, wówczas spotkają się w ćwierćfinale katarskich zawodów. Dla liderki rankingu WTA nie jest to zbyt radosna informacja. Ostapenko od kilku lat jest jej prawdziwą zmorą.

0:4 - taki bilans w starciach z 26-latką ma Iga Świątek. Jelena Ostapenko pokonywała Polkę w Birmingham (2019), Indian Wells (2021), Dubaju (2022) oraz podczas ostatniego US Open, kiedy to Łotyszka zwyciężyła 3:6, 6:3, 6:1. Mimo to Ostapenko najpierw musi uporać się z Azarenką, z którą jeszcze nigdy nie udało jej się wygrać.