Ilie Nastase znów zaatakował Serenę Williams w obrzydliwy sposób. Poważne oskarżenia

Temat dopingu nie jest obcy światowemu tenisowi. W październiku 2022 roku w organizmie Simony Halep jednej z najlepszych tenisistek ostatnich lat wykryto roksadustat - specyfik stosowany między innymi w przypadku anemii. Rumunka została zawieszona przez Międzynarodową Agencję Integralności Tenisa (ITIA) do 2026 roku. Nie zamierza się jednak poddawać i chce walczyć o swoją karierę. Z tego powodu odwołała się do Sportowego Sądu Arbitrażowego (TAS) w Lozannie.

Legenda oskarża Serenę Williams o doping

Rumunka po zawieszeniu otrzymała słowa wsparcia zarówno od innych tenisistek, jak i od swojego trenera Patricka Mouratoglou, który wcześniej był szkoleniowcem Sereny Williams. Prawnik Halep zapowiedział także wielomilionowy pozew przeciwko firmie, która dostarczała jej suplementy zawierające zabronioną substancję.

Głos w sprawie dopingu postanowił zabrać kontrowersyjny, legendarny tenisista Ilie Nastase. 78-latek w latach 70. ubiegłego wieku był światowym numerem "1", wygrywał French Open i US Open, a także dochodził do finału Wimbledonu. Mężczyzna zasugerował, że skoro Halep jest zamieszana w aferę dopingową, to przed nią były także inne tenisistki. Wymienił nazwisko słynnej Sereny Williams.

- Myślę, że oni (personel Mouratoglou) również dostarczyli to Serenie Williams i innym. Jeśli dali to Simonie, na pewno dawali to innym zawodniczkom, z którymi pracowali. Tak myślę, nie sądzę, że to Simona Halep była pierwsza, która to otrzymała od Mouratoglou - powiedział Nastase cytowany przez portal tennisuptodate.com.

Nie jest to pierwszy raz, kiedy kontrowersyjny Rumun odniósł się do postaci Amerykanki. Przed kilkoma laty mówił dla rumuńskiej telewizji. - Każdy widzi, jak ona wygląda. Myślę, że Amerykanie nawet jej nie kontrolują. Jakby prawda wyszła na jaw, to wszyscy sponsorzy by odeszli - grzmiał.

W przeszłości za doping dyskwalifikowana była między innymi Rosjanka Maria Szarapowa. Tenisistka zażywała meldonium, substancję zakazaną przez Światową Agencję Antydopingową (WADA). Jej dyskwalifikacja trwała od 26 stycznia 2016 do 26 kwietnia 2017 roku.