Pogromczyni Igi Świątek obroniła piłkę meczową i się zaczęło. Ależ niespodzianka

Nazwisko Lindy Noskovej objawiło się szerszej tenisowej publiczności podczas niedawnego Australian Open. Wówczas 50. tenisistka świata w trzeciej rundzie wyeliminowała liderkę rankingu Igę Świątek 3:6, 6:3, 6:4. Ostatecznie w Melbourne 19-latka dotarła aż do ćwierćfinału, w którym musiała uznać wyższość Dajany Jastremskiej.

Wielki triumf pogromczyni Świątek z AO. Obroniła piłkę meczową

Noskova dzięki temu wynikowi awansowała do trzeciej dziesiątki rankingu WTA. Niedawno w Abu Dhabi rywalizowała bez sukcesu - odpadła po kwalifikacjach w pierwszej rundzie - ale zdecydowanie lepiej radzi sobie w turnieju WTA 1000 w Doha. Zaczęła od zwycięstwa 6:3, 7:6(8) z Bernardą Perą (83. WTA), ale prawdziwe wyzwanie czekało ją w drugiej rundzie, gdyż po drugiej stronie siatki stanęła rozstawiona z siódemką Maria Sakkari (9. WTA).

Wyżej notowana Greczynka lepiej zaczęła to spotkanie, błyskawicznie wychodząc na prowadzenie 4:0. Mimo delikatnych perturbacji w dalszej części pierwszego seta wygrała go 6:3 w nieco ponad pół godziny. W drugiej partii nic nie zapowiadało się na nagły zwrot akcji. Sakkari błyskawicznie przełamała i gem po gemie dążyła do zwycięstwa.

Przy stanie 5:3 i serwisie rywalki miała piłkę meczową. Nie została ona wykorzystana, co okazało się mieć dramatyczne skutki. Noskova w następnym gemie przełamała rywalkę. Sakkari - znana ze swojej dość kruchej psychiki - nie zdołała się pozbierać. Najpierw przegrała tiebreaka do dwóch, a później pękła w kluczowym momencie trzeciej partii. Za pierwszym break pointem w secie Noskova przełamała ją 6:5. Chwilę później zamknęła to trwające 2 godziny i 16 minut spotkanie i awansowała do trzeciej rundy turnieju WTA 1000 w Doha. Natomiast Maria Sakkari po tym turnieju wypadnie z czołowej dziesiątki rankingu WTA.