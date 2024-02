Gigantyczna sensacja. Klęska trzeciej rakiety świata. Przegrała sześć gemów z rzędu

Aż 25 niewymuszonych błędów popełniła Coco Gauff w pierwszym secie z Kateriną Siniakovą. Skutkowało to wynikiem 2:6, ale mistrzyni ubiegłorocznego US Open zaczęła porządkować swoją grę w dalszej fazie meczu. W drugiej partii prowadziła już 4:0, ale wtedy ponownie doszło do zwrotu akcji. Trzecia rakieta świata przegrała sześć następnych gemów i już po pierwszym meczu pożegnała się z turniejem rangi WTA 1000 w Doha!

