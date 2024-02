Iga Świątek poznała swoją rywalkę w walce o ćwierćfinał w Dosze

Po nieudanym Australian Open, w którym odpadła w trzeciej rundzie Iga Świątek udała się na krótki odpoczynek, a następnie rozpoczęła przygotowania do turnieju WTA 1000 w Doha. Stolica Kataru to miejsce wyjątkowe dla polskiej tenisistki, gdyż wygrywała tutaj dwa lata z rzędu. Dziewiąte kolejne zwycięskie spotkanie zanotowała w poniedziałek.

Iga Świątek poznała swoją rywalkę w walce o ćwierćfinał w Doha

Liderka rankingu naturalnie jest w tej imprezie rozstawiona numerem pierwszym, co skutkowały wolnym losem w pierwszej rundzie. W drugiej na jej drodze stanęła Sorana Cirstea - 33-letnia Rumunka notowana w trzeciej dziesiątce rankingu WTA. Świątek nie pozostawiła jej jednak najmniejszych szans. Do zwycięstwa 6:1, 6:1 potrzebowała raptem godziny. W całym meczu nie musiała bronić żadnego break pointa, a przy swoim podaniu straciła raptem osiem punktów. - Jestem zadowolona ze swojego serwisu. Już pojawiają się przebłyski, gdy dłużej utrzymuje wysoki poziom. Stabilizacja serwisu to jest mój cel z trenerem Wiktorowskim. To, że serwuje szybciej, to jest coś nowego - wyznała po spotkaniu Polka.

22-letnia Raszynianka musiała poczekać niecałą dobę, aby poznać swoją rywalkę w trzeciej rundzie. Będzie nią Rosjanka Jekaterina Aleksandrowa (19. WTA), która pokonała swoją rodaczkę z kwalifikacji Erikę Andriejewą (106. WTA) 6:0, 3:6, 6:1.

Pierwszy set ich konfrontacji przebiegł błyskawicznie. Mimo że wiele gemów rozstrzygnęło się na przewagi, to wszystkie wygrała Aleksandrowa, która zanotowała 100 proc. wygranych punktów po trafionym pierwszym podaniu. 19-letnia Erika Andriejewa - starsza siostra wschodzącej gwiazdy kobiecego tenisa Mirry - szybko uzyskała przewagę przełamania w drugim secie. Nie wypuściła jej aż do samego końca. To również ona lepiej otworzyła finałową partię, ale zaczęła mieć spore problemy ze swoim serwisem. Dość powiedzieć, że ani razu w tym secie nie utrzymała swojego podania, co kosztowało ją porażkę w całym meczu 0:6, 6:3, 1:6. Całe spotkanie trwało niewiele ponad półtorej godziny, co jak na trzysetowe starcie jest ekspresowym tempem.

Starcie o ćwierćfinał turnieju WTA 1000 w Doha pomiędzy Igą Świątek a Jekateriną Aleksandrową odbędzie się w środę. O dokładnej godzinie rozpoczęcia meczu będziemy informować.