Dwie godziny morderczej walki Linette z finalistką Australian Open

Magda Linette odpadła w drugiej rundzie turnieju WTA 1000 w Dosze. Polka przegrała 2:6, 6:2, 3:6 z Chinką Qinwen Zheng, a więc z finalistką tegorocznego Australian Open. To spotkanie toczyło się falami: początek absolutnie dla Zheng, potem zapaść Chinki i stabilna forma Linette. Niestety gdy w decydującej partii doszło do przełamania, to Zheng już nie wypuściła tej wygranej z rąk. Nie będzie zatem piątego zwycięstwa Linette w karierze przeciwko zawodniczce z czołowej dziesiątki rankingu. Ale nie można było Magdzie odmówić woli walki.

