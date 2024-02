Hubert Hurkacz zaimponował na początku sezonu. Dotarł aż do ćwierćfinału Australian Open, ale tam uległ Daniiłowi Miedwiediewowi. Mimo wszystko zyskał sporo punktów do rankingu ATP, dzięki czemu awansował na ósme miejsce, co jest jego najlepszym wynikiem w karierze. Z dobrej strony chciał pokazać się również w ATP 250 w Marsylii, gdzie bronił tytułu. Finalnie jednak odpadł w półfinale, ulegając zdecydowanie silniejszemu Ugo Humbertowi. Teraz przed Polakiem kolejne wyzwanie - ATP 500 w Rotterdamie.

Polak będzie starał się przerwać fatalną passę na holenderskiej ziemi. W poprzednich trzech edycjach turnieju odpadał już w II rundzie. Szansę na lepszy wynik będzie miał znakomitą. Jest czwartym najwyżej rozstawionym zawodnikiem w imprezie, a jego pierwszym rywalem będzie Jiri Lehecka.

Jak dotąd obaj panowie nie spotkali się po przeciwnej stronie siatki. Mimo to nie ma wątpliwości - to Hurkacz będzie faworytem starcia. Wskazuje na to m.in. ranking ATP. Tenisistów dzielą aż 24 miejsca. Polak nie może jednak lekceważyć rywala. On także ma za sobą dość owocny początek 2024 roku. Zdążył już nawet zdobyć tytuł - w Adelajdzie. Później szło mu nieco gorzej. W Melbourne odpadł już w II rundzie, podobnie jak i w Marsylii.

Mimo że Hurkacz nie wyszedł jeszcze na kort, to już poznał potencjalnego rywala na kolejnym etapie zmagań. Będzie nim Tallon Griekspoor, a więc reprezentant gospodarzy, który po trzygodzinnym boju i obronie piłek meczowych triumfował z Lorenzo Musettim.

Kiedy gra Hurkacz w Rotterdamie? O której oglądać mecz na żywo? [TRANSMISJA TV, STREAM]

Mecz Hubert Hurkacz - Jiri Lehecka odbędzie się już we wtorek 13 lutego. Będzie to drugie spotkanie w sesji wieczornej na korcie centralnym, która rozpocznie się o godzinie 19:30. W związku z tym Polak wejdzie na kort nie wcześniej niż przed godziną 21:00. Transmisję z tego meczu przeprowadzi Polsat Sport Extra. Dostępna będzie również relacja na platformie Polsat Box Go. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.