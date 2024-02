Trener Sabalenki przemówił. "Rozmawiamy o tym, jaka jest piękna"

Aryna Sabalenka w rewelacyjnym stylu wygrała tegoroczny Australian Open, broniąc tytułu sprzed roku. Na kortach w Melbourne nie straciła ani jednego seta. W finale pokonała Chinkę Qinwen Zheng (7. WTA) 6:3, 6:2. W trakcie turnieju sporo mówiło się o świetnej atmosferze w sztabie Białorusinki. Teraz w rozmowie z portalem Championat kulisy tej współpracy odsłonił trener Anton Dubrow.

Sabalenka co rusz zaskakiwała na Australian Open. Dubrow: "Jest gwiazdą TikToka"

Fani byli zaskoczeni dziwnym rytuałem tenisistki, która przy okazji każdego meczu podpisywała się na łysinie trenera fitness Jasona Stacy'ego. Innym razem umieściła na jego głowie lotkę, po czym strąciła ją wysokim kopnięciem. Para wraz z Dubrowem pokazywała także swoje umiejętności taneczne. - Aryna jest gwiazdą TikToka. Przypomniała sobie stare filmiki, kiedy jeszcze podróżowaliśmy tylko we trójkę - ja, Aryna i Jason. Tańczyliśmy w Madrycie po jej pierwszym tytule w 2021 roku - nie pamiętam, wydaje mi się, że był tam wtedy dzień tańca. Tak naprawdę nie siedzę na tym portalu, więc to była inicjatywa Aryny. To był nasz pierwszy dzień w Australii, a ona postanowiła odtworzyć tę tradycję - powiedział, odnosząc się do wrzucanych przez tenisistkę nagrań.

Przyznał też, że faktycznie relacje wewnątrz sztabu są bardzo dobre. - Jako zespół staramy się zachowywać życzliwe, pozytywne nastawienie, aby każdy wiedział, że zawsze możemy znaleźć u siebie wsparcie. Praca jest pracą, jest duża presja, ale jednocześnie wtedy, gdy to konieczne, ważna jest równowaga. Mamy szczęście. Wszyscy w zespole są dobrzy, wyluzowani i pozytywni - wyjaśnił.

Trener Sabalenki wypalił. "Rozmawiamy o tym, jaka Aryna jest piękna"

Dubrow pytany był także, o czym rozmawiają ze sobą wewnątrz grupy w trakcie tak długiego turnieju. Najpierw zaśmiał się, że nie rozmawiają wcale, po czym nieco zaskoczył. - Na pewno rozmawiamy o ty, co dzieje się na kortach. Rozmawiamy o tym, jaka Aryna jest piękna. A potem o wszystkim innym. W hotelu czy gdzie indziej staramy się dawać sobie nawzajem trochę więcej przestrzeni. Nikt nie stara się, żebyśmy robili wszystko wspólnie. Chcę być jak najbardziej z boku. Jeśli nie muszę być w pobliżu, wychodzę. Jeśli przebywasz już z jakąś osobą częściej niż z rodziną, nie musicie być razem przez cały dzień - zakończył.

Aryna Sabalenka po zwycięstwie w Australii cały czas odpoczywa i w spokoju przygotowuje do kolejnych turniejów. Na początku lutego wycofała się z turnieju WTA 500 w Dosze, gdzie w poniedziałek awans do III rundy wywalczyła Iga Świątek.