Kuriozalne tłumaczenie gwiazdy tenisa po brutalnej klęsce. "Nie weszłam w ten mecz"

Dziewięć miesięcy trwała przerwa Emmy Raducanu od zawodowej gry. W tym czasie 22-letnia Brytyjka leczyła kontuzje stawów skokowych oraz nadgarstków. Tenisistka wróciła do gry na początku stycznia, ale w tym roku już trzykrotnie odpadała w drugiej rundzie. Na tym etapie zakończyła rywalizację w Auckland, Australian Open, a także ostatnio w Abu Dhabi. Na lepszy wynik liczyła w pierwszej tegorocznej imprezie rangi WTA 1000 w Doha, lecz rzeczywistość okazała się brutalna.

Gwiazda tłumaczy się z klęski. "Trudno było dostrzec piłkę"

21-letnia Brytyjka w pierwszej rundzie zmierzyła się z Anheliną Kalininą (30. WTA). W otwierającej partii rozegrano 34 punkty, ale aż 19 z nich zakończyło się niewymuszonym błędem Brytyjki, która w 23 minuty przegrała 0:6. Lepiej zaprezentowała się w drugim secie, ale w tie-breaku górą była Ukrainka, która awansowała do drugiej rundy.

Mistrzyni US Open z 2021 roku w rozmowie ze Sky Sports starała się wytłumaczyć powody swojej porażki. - Czułam, że tak naprawdę nigdy nie weszłam w ten mecz. Myślę, że to kombinacja różnych czynników. Szczerze mówiąc, uważam, że powinnam trochę więcej trenować na otwartej przestrzeni, ponieważ warunki są zupełnie inne. Także ze względu na światło, warunki i cień naprawdę trudno jest zobaczyć piłkę. Zdałem sobie z tego sprawę pod koniec - przyznała Emma Raducanu.

- Kiedy nie czujesz swojej gry, trzeba przynajmniej spróbować walczyć i myślę, że to właśnie zrobiłam w drugim secie. Myślę, że dzisiaj miałam trudności ze zrobieniem praktycznie wszystkiego, niezależnie od tego, czy był to forhend, czy bekhend. To był jeden z tych gorszych dni - podsumowała 21-letnia tenisistka. Natomiast Anhelina Kalinina w drugiej rundzie zmierzy się z Jeleną Ostapenko. Łotyszka jest rozstawiona z ósemką.