Świątek przeszła do historii! Lepsza nawet od wielkich legend

Iga Świątek świetnie zaczęła turniej WTA 1000 w Dosze. Już w pierwszym meczu nie dała żadnych szans Soranie Cirstei i wygrała 6:1, 6:1. Dzięki temu nie tylko zbliżyła się do obrony tytułu, ale i zapisała się na kartach historii tenisa. W jednej ze statystyk dołączyła do prawdziwych legend, m.in. Sereny Williams. Co więcej, niesamowity wyczyn osiągnęła w rekordowym tempie.

Fot. REUTERS/Edgar Su