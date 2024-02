Zaskakujące słowa Igi Świątek po meczu. "Wolałabym o tym zapomnieć"

Dziewiąte zwycięstwo z rzędu w Doha zanotowała w poniedziałek Iga Świątek. Polka 6:1, 6:1 pokonała Soranę Cirsteę w drugiej rundzie turnieju rangi WTA 1000, dzięki czemu odgoniła demony po nieudanym Australian Open. - Jestem bardzo szczęśliwa, że mogłam tutaj wrócić. Kocham to miejsce, kocham tutaj grać. Jestem zadowolona z tego występu. To był mój solidny występ. Wczoraj padał deszcz i nie mogłam trenować. Bardzo lubię Doha co roku jestem w innym hotelu, więc mogę doświadczyć nowych wrażeń - wyznała podczas wywiadu pomeczowego.

Świątek przemówiła po triumfie w Doha. "To jest mój cel z trenerem"

Tę komfort w grze 22-latki było widać od samego początku. Bardzo dobrze serwowała i stwarzała presję na podanie rywalki. Dość powiedzieć, że w całym meczu nie musiała bronić żadnego break pointa, a przy swoim serwisie straciła raptem osiem punktów. - Jestem zadowolona ze swojego serwisu. Już pojawiają się przebłyski, gdy dłużej utrzymuje wysoki poziom. Stabilizacja serwisu to jest mój cel z trenerem Wiktorowskim. To, że serwuje szybciej, to jest coś nowego - wyznała Polka przed kamerami Canal+Sport. W starciu z Soraną Cirsteą osiągała wyniki przekraczające 180 km/h.

33-letnia Rumunka sklasyfikowana w trzeciej dziesiątce starała się narzucać presję, ale często była wręcz tłamszona przez dynamiczną i pełną energii Świątek. - Dobrze się znamy, bo sporo trenowaliśmy razem, więc wiedziałam czego się spodziewać, ale czym innym jest tej wprowadzenie taktyki w życie. Zagrałam solidnie i z gema na gem się rozkręcałam. Mecze po przerwach nigdy nie są łatwe, więc tym bardziej się cieszę - wyznała Świątek.

Polska tenisistka została zapytana także o historyczny 90. tydzień na pozycji liderki światowego rankingu. Tym samym dołączyła do wąskiej grona dziesięciu zawodniczek, które osiągnęły to w erze Open. - Wolałabym o tym zapomnieć. Przypominają często, co już udało mi się osiągnąć, ale ja jestem skupiona na każdym kolejnym meczu. Jest to dla mnie trudne do zrozumienia, bo będąc młodą tenisistką, nie myślałam, że uda mi się osiągnąć takie rzeczy. Mam nadzieję, że dłużej będę mogła cieszyć się tak dobrą grą - podsumowała Iga Świątek, która w trzeciej rundzie turnieju w Doha zmierzy się z lepszą z pary Erika Andriejewa - Jekaterina Aleksandrowa.