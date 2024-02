Ukochana słynnego tenisisty przeżyła dramat na Super Bowl. "Byłam obmacywana i molestowana"

Taylor Fritz to obecnie jeden z najlepszych tenisistów świata. Zajmuje wysokie, dziewiąte miejsce w rankingu ATP i już nie raz napsuł krwi rywalom. W ich gronie znajduje się m.in. Hubert Hurkacz, z którym Amerykanin zagrał cztery mecze - dwa z nich wygrał. Teraz 26-latek przygotowuje się do turnieju Delray Beach Open, w którym będzie bronił tytułu, ale nie wszystko przebiega po jego myśli. I nie chodzi tu o rywalizację sportową. W niedzielę 11 lutego jego dziewczyna, Morgan Riddle przeżyła chwile grozy, o czym opowiedziała na InstaStory.

Koszmar dziewczyny Taylora Fritza. Miała atak paniki na meczu Super Bowl. Wszystko przez "pijanych, wrednych i wulgarnych fanów"

Jak się okazuje, partnerka Fritza udała się wraz ze znajomą na LVIII Super Bowl, w którym Kansas City Chiefs po raz czwarty w historii zostali mistrzami ligi, pokonując 25:22 San Francisco 49ers. Nie było to jednak dla niej miłe doświadczenie. Kobieta ujawniła, że w trakcie rywalizacji padła ofiarą m.in. molestowania, którego dopuścili się obcy pijani mężczyźni znajdujący się na terenie stadionu. Ten incydent wpłynął na jej samopoczucie.

Początkowo Riddle nie chciała dzielić się relacją z tych wydarzeń z internautami, ale finalnie zmieniła zdanie. "Trzecią kwartę spędziłam w łazience na stadionie. Doznałam bowiem ataku paniki" - napisała partnerka Fritza. Dołączyła również krótki filmik z tego zdarzenia, na którym widać, jak płacze w toalecie.

"Nie miałam zamiaru pisać o tych wydarzeniach, ale myślę, że to ważne. Do tej pory nie mogę uwierzyć, z jakim poziomem nękania spotkałam się w ten weekend. W ciągu ostatnich trzech dni byłam chwytana, obmacywana, molestowana. Dodatkowo niemal bez przerwy wołano na mnie 'kotek'. W zasadzie do takich sytuacji dochodziło co kilka minut, gdy tylko znajdowałyśmy się w miejscach publicznych. (...) Nie mogłyśmy nawet cieszyć się meczem, ponieważ co chwilę przeszkadzali nam pijani, wredni i wulgarni fani płci męskiej. To było ekstremalnie stresujące i przerażające" - relacjonowała.

Riddle z mocnym apelem

Na tym nie koniec. Riddle opowiedziała też o tym, jak jeden z mężczyzn próbował wykorzystać do nękania kobiet swojego 10-letniego syna. "Jego własny syn, a więc dziecko, obróciło się do niego i powiedziało 'tato, co ty robisz?'. Jak myślicie, dlaczego później mali chłopcy stają się tak wstrętnymi mężczyznami" - kontynuowała.

Partnerka Fritza była zszokowana zachowaniem mężczyzn na meczu Super Bowl. Tym bardziej że w przeszłości nigdy nie doświadczyła podobnych zdarzeń, będąc na trybunach w trakcie spotkań tenisa. "Mam nadzieję, że każdy facet, który to przeczyta, zrozumie wagę własnych słów i czynów" - zaapelowała.

Choć minie sporo czasu, zanim Riddle upora się z traumą, jakiej doświadczyła na meczu Super Bowl, to z pewnością w najbliższych dniach będzie starała się wesprzeć partnera w rywalizacji tenisowej. Turniej na Florydzie rozpoczął się już 10 lutego i potrwa do 18 lutego.