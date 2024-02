Linette wygrała i napisała do samej siebie. Wyjątkowa okazja

Magda Linette zameldowała się w drugiej rundzie turnieju WTA 1000 w Dosze po wygranej 6:1, 6:4 nad Japonką Nao Hibino. To zatem trzeci turniej singlowy w tym sezonie, w którym Polka jest co najmniej w drugiej rundzie. Spotkanie z Hibino odbyło się w dniu 32. urodzin Magdy, więc po meczu otrzymała bukiet kwiatów i ciasto od organizatorów. Potem opublikowała post w mediach społecznościowych, w których napisała... do samej siebie sprzed lat.

