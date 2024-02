Gwiazda tenisa skreślona po tym, co zrobiła. Gigantyczna burza. "To po prostu hańba"

Emma Raducanu ma ogromny problem, by nawiązać do formy, jaką prezentowała podczas US Open 2021. Wówczas dość niespodziewanie triumfowała w turnieju wielkoszlemowym, co do dziś pozostaje jej największym osiągnięciem. Co więcej, to jedyna impreza rangi WTA, którą wygrała. Później dość mocno obniżyła loty, a na dodatek zaczęły doskwierać jej kontuzje. Przez nie opuściła ponad połowę poprzedniego sezonu i do gry wróciła dopiero w 2024 roku, ale początek nie był dla niej udany. Aż trzykrotnie odpadała w II rundzie. Tak było w Auckland, Abu Zabi i w Australian Open. Jeszcze gorzej poszło jej w Dosze, po czym kibice nie zostawili na niej suchej nitki.

Kolejna porażka Raducanu. Kibice nie wytrzymali. "Hańba"

Raducanu wystartowała w tym turnieju dzięki dzikiej karcie. I już na starcie zmierzyła się z Anheliną Kalininą. Pierwszy set był dla niej koszmarem. Popełniła mnóstwo błędów i po zaledwie 23 minutach przegrała aż 0:6. Nie była w stanie urwać nawet gema. Druga partia była o wiele bardziej zacięta. Brytyjka obroniła aż dwie piłki meczowe, doprowadzając do tie-breaka. W nim miała nawet piłkę setową, ale finalnie poległa 6:7 (6). Tym samym zanotowała najgorszy wynik w tym sezonie - zmagania zakończyła już na etapie I rundy.

Ten fakt, a również gra Raducanu rozzłościły internautów. Ci w ostrych słowach wypowiedzieli się na temat postawy tenisistki, a w komentarzach rozpętała się prawdziwa burza. Podkreślili, że 21-latka powinna zdecydować się na dość radykalny krok w sprawie przyszłości.

"Powinna przejść na emeryturę. I to już teraz. To po prostu hańba", "Kolejna dzika karta zmarnowana", "Uważam, że postępuje całkowicie źle. Powinna budować pozycję w rankingu poprzez udział w mniejszych eventach. Te regularne porażki na początkowych etapach turniejów jej nie pomagają", "Co za niespodzianka. Ten triumf sprzed lat najwidoczniej ostudził jej słomiany zapał" - to kilka negatywnych komentarzy.

Niektórzy internauci po raz kolejny wytknęli Raducanu, że ta zbyt mocno skupia się na życiu w social mediach, a za mało na treningach. "Ten mecz nie miał prawa zakończyć się w trzech setach. Raducanu bardzo się spieszyła, by zrobić kolejne zdjęcia na Instagrama", "Ona jest żenująca. Ale właściwie to normalne. W końcu bycie influencerką stawia ponad rolę tenisistki" - to tylko kilka z kąśliwych komentarzy.

Badosa broni Raducanu. "Potrzebuje czasu"

O tym, że Raducanu zbyt mocno skupiła się na nawiązywaniu kolejnych współprac reklamowych, a także na social mediach, internauci pisali już wiele miesięcy temu. Wówczas w jej obronie stanęła Paula Badosa.

- Już teraz, w tak młodym wieku potrafiła dokonać kapitalnych rzeczy. Myślę, że większość ludzi jest wobec niej zbyt ostra, ale z drugiej strony mogę to zrozumieć - bowiem negatywne nastroje podsyca prasa. Narzuca się jej wielką presję, podczas gdy to wciąż nastolatka i ma jeszcze wiele do nauczenia się. Potrzebuje czasu i doświadczenia. Ludzie powinni przestać przytłaczać ją ciężarem oczekiwań - mówiła w jednym z wywiadów.