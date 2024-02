Naomi Osaka wraca do formy. Udany rewanż za Australian Open. Wyszła z opresji

Wracająca po półtorarocznej przerwie Naomi Osaka nie ma w tym roku szczęścia do losowania turniejowych drabinek. W Australian Open już w pierwszej rundzie trafiła na Caroline Garcię. Później w prestiżowej imprezie WTA 500 w Abu Dhabi była to zawsze groźna Danielle Collins. Nie inaczej wydarzyło się w turnieju WTA Masters 1000 w Dosze, gdzie Japonkę na start czekał rewanż z francuską tenisistką za porażkę w Melbourne. Wówczas Garcia wygrała 6:4, 7:6(2).

REKLAMA

Zobacz wideo Gwiazdy sportu oszalały za padlem

Długo zanosiło się na powtórkę z Melbourne. Osaka odrodziła się w ostatnim momencie

Mecz lepiej rozpoczęła Caroline Garcia, która od początku wywierała sporą presję na returnie, wchodząc na drugi serwis rywalki. Za pierwszym razem nie udało jej się uzyskać przełamania, mimo aż trzech szans breakpointowych. Po 20-punktowym gemie Osaka obroniła serwis, ale było to jedynie odroczenie wyroku o kilka minut. W grze Japonki nie funkcjonował serwis - po półgodzinie rywalizacji miała raptem 45 proc. trafionego pierwszego podania - czego nie można powiedzieć o Caroline Garcii. 21. rakieta świata była na przeciwległym biegunie - wygrała pierwszych 11 punktów przy swoim serwisie. Trafiała w zasadzie wszystko.

- Często zastanawiam się, ile czasu zajmie mi dotarcie do poziomu, na którym chcę być. Moje uderzenia są w odpowiednim miejscu. W meczach należy podejmować więcej dobrych decyzji. Może to zająć trochę czasu - przyznała przed tym meczem powracająca do gry czterokrotna mistrzyni wielkoszlemowa, która długo miała problem z timingiem uderzeń na korcie centralnym w Dosze.

Wydawało się, że otwierająca partia w stolicy Kataru będzie do złudzenia przypominała tę w Melbourne i zadecyduje pojedyncze przełamanie, ale w dziesiątym gemie ostatniej szansy Naomi Osaka podniosła poziom swojego returnu. Japonka wróciła do gry na 5:5, ale nie mogła jeszcze odetchnąć z ulgą, gdyż od razu stanęła przed kolejnym zagrożeniem utraty podania. Obroniła jednak dwa break pointy z rzędu i szala w pierwszym secie delikatnie przechyliła się na jej stronę.

Francuzka fatalnie zareagowała na odmianę sytuacji na korcie. Znacznie obniżyła jakość swojego serwisu, a stojąca po drugiej stronie siatki Osaka w końcu znalazła odpowiedni rytm, nakręcała się z każdym punktem. Doszła do 40:0 - trzech piłek setowych z rzędu - i już za sprawą kolejnego agresywnego returnu wygrała pierwszego seta 7:5. Imponująca była końcówka pierwszej partii w wykonaniu byłej liderki światowego rankingu.

Gdy emocje opadły, początek drugiego seta odbywał się zgodnie z planem i pewnie utrzymywanymi gemami serwisowymi, choć znów delikatnie lepsze wrażenie sprawiała Garcia. Cień szansy dla Francuzki pojawił się w dziewiątym gemie, ale od stanu 0:30 Naomi Osaka głównie za sprawą podania wyszła z kłopotów.

Przerzucona presja na stronę Garcii w decydującym fragmencie okazała się zbyt ciężka. Japonka czuła, że może szybciej załatwić sprawę i tak się stało. Skupiła się na agresywny returnie i już przy pierwszej piłce meczowej udanie zrewanżowała się rywalce za porażkę w Melbourne. Tym razem 7:5, 6:4 górą była Naomi Osaka, która w drugiej rundzie zmierzy się z Petrą Martić.