Hubert Hurkacz (8. ATP) nie zdołał obronić tytułu w turnieju ATP 250 w Marsylii. Po triumfie w zeszłym roku tym razem Polak odpadł w półfinale po porażce 4:6, 4:6 z Francuzem Ugo Humbertem (18. ATP), który potem okazał się triumfatorem całej imprezy. Hurkacz nie będzie miał zbyt wiele czasu na odpoczynek, ponieważ w tym tygodniu wystartuje w turnieju ATP 500 w Rotterdamie, gdzie będzie rozstawiony z "czwórką". Najlepszym wynikiem w karierze Polaka w tym turnieju była druga runda, którą osiągał w 2021, 2022 i 2023 roku.

Znamy godzinę pierwszego meczu Hurkacza w Rotterdamie. Sesja wieczorna

Pierwszym rywalem Hurkacza w turnieju w Rotterdamie będzie Czech Jiri Lehecka (32. ATP), z którym nie grał ani razu w karierze. Organizatorzy opublikowali już plan gier w najbliższy wtorek, z którego wynika, że mecz Hurkacza z Lehecką odbędzie się na korcie centralnym. Jak się okazuje, będzie to drugi mecz w sesji wieczornej od godz. 19:30. Wcześniej czeka nas starcie Belga Zizou Bergsa (132. ATP) z Rosjaninem Andriejem Rublowem (5. ATP).

A jak wygląda dalsza część drabinki z udziałem Hurkacza? W przypadku awansu do drugiej rundy Polak zagra ze zwycięzcą meczu Tallon Griekspoor (Holandia, 30. ATP) - Lorenzo Musetti (Włochy, 27. ATP). W ćwierćfinale może dojść do rewanżu z Humbertem, ale też jednym z potencjalnych przeciwników jest Alejandro Davidovich Fokina (Hiszpania, 24. ATP). Do prawdziwego hitu może jednak dojść w półfinale, bo tam Hurkacz może zmierzyć się z Jannikiem Sinnerem (4. ATP). Włoch wygrał wielkoszlemowy Australian Open, ale jego bilans w meczach z Hurkaczem to 2-2.

A jakie są kolejne plany startowe Hurkacza? Zgodnie z oficjalną stroną ATP, polski tenisista jest zgłoszony do turnieju ATP 500 w Dubaju, który odbędzie się w dniach 26 lutego - 2 marca. Potem czekają nas dwa turnieje rangi Masters, a więc Indian Wells (6-17 marca) oraz ATP 1000 w Miami (20-31 marca). Hurkacz wygrywał turniej w Miami w 2021 roku, a w Indian Wells dwukrotnie dochodził do ćwierćfinału (2019, 2021). W zeszłym roku w obu tych turniejach kończył rywalizację na trzeciej rundzie.

Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowych na żywo z meczów z udziałem Hurkacza w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.