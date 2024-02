Największa WAGs tenisa już tego nie wytrzymała. "Jestem prześladowana"

Termin WAGs początkowo służył głównie do określenia znanych żon i partnerek angielskich piłkarzy - ich królową była Victoria Beckham - ale w późniejszym czasie zaczął on dotyczyć także innych dyscyplin sportu na całym świecie. Aktualnie najbardziej popularną tenisową WAGs jest Morgan Riddle, partnerka Taylora Fritza. 26-latek to najwyżej sklasyfikowany Amerykanin w rankingu ATP. Zajmuje dziewiątą lokatę.

REKLAMA

Zobacz wideo Imponująca oprawa kibiców Ruchu Chorzów w trakcie meczu z Legią

"Nic nie robisz". Największa tenisa WAGs pod ostrzałem. "Byłam prześladowana"

Morgan Riddle to 26-letnia amerykańska modelka, której profil na Instagramie śledzi 240 tys. obserwujących. Wielu z nich zyskała, będąc jedną z bohaterek serialu dokumentalnego Break Point, który ukazał się na Netfliksie. Gwiazdą jednego z odcinków był jej życiowy partner Taylor Fritz. Z biegiem czasu dziewczyna zyskała na znaczeniu w jego życiu prywatnym i zawodowym, mimo że początkowo nie była fanką tenisa. Teraz nowo odkryta więź ze sportem pozwala jej podróżować ze swoim chłopakiem.

Modelka udzieliła wywiadu "The New York Times", w którym wspomniała, że Fritzowi nie przeszkadza jej rosnąca popularność oraz fakt, że coraz częściej poświęcana jest jej uwaga w trakcie meczu. Riddle pojawia się w boksie swojego chłopaka podczas każdego starcia. - Są mężczyźni, którym nie podobałaby się uwaga, jaką zwracam, zwłaszcza że wiąże się to z jego pracą - stwierdziła Amerykanka. - Tenis to jego pasja. To coś, na co pracował przez całe życie. Więc kiedy zaczynałam się pojawiać, zawsze pytałam: "Czy ci to odpowiada?" Bardzo mnie wspierał. W ogóle mu to nie przeszkadza - kontynuowała.

Riddle podzieliła się także swoimi przemyśleniami na temat pozytywnych i negatywnych aspektów tenisowego życia. - Najlepiej jest podróżować i zwiedzać świat. Tokio to prawdopodobnie ulubione miejsce zarówno moje, jak i mojego chłopaka. Podoba nam się tamtejsze jedzenie, a ludzie są bardzo mili. Natomiast najgorsze jest zachowanie zdrowego rozsądku w podróży, jet-lag spowodowany zmianą strefy czasowej i wyczerpania - stwierdziła.

Modelka przyznaje, że cały czas musi użerać się z nieprzychylnymi komentarzami, gdyż za każdym razem pojawia się w dalej lokalizacji turniejowej wraz z chłopakiem. - Ponadto wiele osób uważa, że jeśli jesteś WAGs, po prostu podążasz za swoim partnerem. Nic nie robisz, żyjesz z niego, nie zarabiasz, nie masz własnego życia. Jestem z tego powodu prześladowana - przyznała Morgan Riddle. - Wiele osób myśli, że po prostu jeździsz na nartach, ale to praca na pełny etat, przynajmniej w tenisie. Taylor ma swój własny zespół, który współpracuje tylko z nim. Jako jego partner jesteś częścią tego zespołu. Dziś rano dosłownie pisałam SMS-y do jego trenera - podsumowała partnerka Taylora Fritza.

Dziewiąty tenisista świata w tym tygodniu rywalizować będzie w turnieju ATP 250 w Delray Beach. W Australian Open odpadł w ćwierćfinale, przegrywając w czterech setach z Novakiem Djokoviciem.