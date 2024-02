Osaka zaczęła mówić o Świątek. Co za słowa

Naomi Osaka (757. WTA) od początku tego roku próbuje wrócić do czołówki światowego tenisa. We wrześniu 2022 r. była liderka rankingu WTA niespodziewanie wycofała się z turnieju w Tokio, po czym ogłosiła, że zawiesza karierę. W trakcie przerwy uporała się z problemami psychicznymi, a także urodziła dziecko. Jej powrót od początku wzbudza wielkie zainteresowanie.

Naomi Osaka zobaczyła grę Igi Świątek. Pełen zachwyt. "Naprawdę inspirujące"

26-latka wystartowała już w trzech turniejach WTA, ale jak na razie nie radzi sobie najlepiej. Na początku stycznia dotarła do drugiej rundy w Brisbane, po czym już po pierwszych meczach żegnała się z rywalizacją w Australian Open i w Abu Zabi. Teraz przystąpi do turnieju WTA 500 w katarskiej Dosze. Niedługo przed jego rozpoczęciem udzieliła wywiadu lokalnym mediom, w którym opowiedziała nieco o motywacji do wznowienia przygody z tenisem.

Osaka pytana była o to, jakie różnice w świecie kobiecego tenisa dostrzegła od czasu powrotu do profesjonalnej gry. Wtedy wspomniała m.in. o Idze Świątek. - Najważniejszą rzeczą, jaką zauważyłam, jest to, jak wiele wartościowych zawodniczek się pojawiło. Oczywiście tak samo było, kiedy odchodziłam, ale myślę, że samo obserwowanie, jak grają czołowe tenisistki, jak Iga (Świątek - przyp.red.), Sabalenka czy oczywiście Coco (Gauff - przyp. red.), jak one rozwijają swój tenis, było dla mnie naprawdę inspirujące. To sprawiło, że naprawdę zapragnęłam z nimi zagrać - wyznała w rozmowie z Doha Press.

Japonka na kort w stolicy Kataru wyjdzie już w ten poniedziałek. W pierwszej rundzie czeka ją starcie z solidną rywalką - Caroline Garcią (21. WTA), z którą niedawno przegrała na inaugurację Australian Open. Tuż po zakończeniu ich meczu rozpocznie się pierwsze starcie z udziałem Igi Świątek. Broniąca tytułu sprzed roku Polka zmierzy się w drugiej rundzie z Rumunką Soraną Cirsteą (26. WTA).