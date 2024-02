Brawo, brawo, brawo. Polski tenisista wygrał turniej

Kamil Majchrzak (802. ATP) w styczniu wrócił po zawieszeniu za doping. W jego organizmie znaleziono zabronioną substancję, ale udowodnił, że przyjął ją nieświadomie. - Walka o udowodnienie, że nie przyjąłem świadomie dopingu, pochłonęła dużo czasu i energii - mówił niedawno w rozmowie ze Sport.pl. Jego przerwa w występach trwała 13 miesięcy. Po powrocie od początku prezentuje się bardzo dobrze - zwyciężył nawet w jednym z turniejów w Monastyrze.

W odbywającym się w tym tygodniu turnieju ITF M25 Hammamet 2 Polak dotarł do finału. W niedzielny poranek zagrał z wyżej notowanym w rankingu ATP Jayem Clarkiem (398. ATP). Dotychczas Majchrzak mierzył się z Brytyjczykiem trzykrotnie i za każdym razem był lepszy.

W Tunezji 28-latek odniósł czwarte w karierze zwycięstwo nad Clarkiem. Pokonał go 6:3, 7:6 i sięgnął po końcowy triumf w całym turnieju. Co ciekawe mecz zakończył się dość długą wymianą, w której Polak popisał się pięknymi zagraniami. Nagranie w mediach społecznościowych zamieścił dziennikarz Michał Pochopień.

Dla Kamila Majchrzaka to dziesiąta wygrana w turniejach rangi ITF w całej historii startów. Warto jednak dodać, że przed wykryciem niedozwolonych substancji w jego organizmie tenisista występował już w zmaganiach ATP. W 2019 roku dotarł nawet do trzeciej rundy US Open.

Sukces polskiego tenisisty potwierdza, że wraca on do formy po zawieszeniu. Zaimponował także internautom i dziennikarzom. "Chłopak konsekwentnie odbija się od dna. Dziś będąc w 9 setce ATP wygrał turniej ITF w Hammamet w Tunezji, obsadzony przez zawodników z 4 i 5 setki rankingu. Oby tak dalej!" - napisał jeden z trójmiejskich dziennikarzy - Arkadiusz Skubek. Warto dodać, że Majchrzak jest wychowankiem jednej z sopockich akademii tenisa.